الأحوال الجوية والضرائب غير الرسمية ترفع أسعار الخضر

بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة إغناطيوس كسبو في حديث لـ«الوطن» أن أسواق الحسكة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي وشهر كانون الأول الجاري في أسعار الخضر، نتيجة لسوء أحوال الطرقات العامة، بفعل الظروف الجوية الراهنة بالدرجة الأولى، إضافة لارتفاع أسعار بعضها في بلد المصدر، وارتفاع تكاليف وأجور النقل نتيجة لفرض الميليشيات الكردية ضرائب على المواد الداخلة للمحافظة عبر المعابر التي تربط المحافظة بمحافظات الداخل والتي يسيطر عناصر تلك الإدارة على جميعها!

وأشار كسبو إلى أن جميع المواد من خضر وفاكهة متوافرة في الأسواق المحلية، وأن أسعارها مناسبة للمواطنين، حيث يصل سعر مادة البندورة إلى 300 ليرة والبطاطا إلى 275 ليرة والكوسا 300 ليرة والباذنجان كذلك، وإن سعر مادة التفاح يصل إلى 300 ليرة والموز لـ500 ليرة والبرتقال لـ175 ليرة والرمان لـ225 والليمون 300 ليرة.

وأضاف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن مادة الخبز التمويني متوافرة ونوعية الخبز جيدة ولا وجود لأي إشكالات أو عوائق بخصوصها، لافتاً إلى أن اللحوم الحمراء والبيضاء متوافرة أيضاً، وأن أسعارها مستقرة ومناسبة للمواطنين، حيث تتراوح أسعار كيلو اللحوم الحمراء بين 3000- 2500 ليرة وسعر كيلو الفروج بين 650- 550 ليرة، وسعر طبق البيض عدد 30 بيضة نوع أول 1300 ليرة.