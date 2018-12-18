تساقط 1645 طناً من الحمضيات جراء العاصفة المطرية

أكد مدير الزراعة في اللاذقية منذر خيربك لـ«الوطن»، أن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة العاصفة المطرية الأخيرة، لا تزال ضمن الحدود الطبيعية حتى الآن، مبيناً أنها اقتصرت على تساقط ثمار بعض أصناف الحمضيات المتبقية على الأشجار.

وأضاف خيربك إن التقدير الأولي لإجمالي الكميات المتساقطة من أصناف الحمضيات «كلمنتين، أبو صرّة بلدية، ساتزوما»، وصل إلى 1645 طناً، لافتاً إلى أن نسبة التساقط تتراوح بين 1 – 7 بالمئة.

وأوضح مدير الزراعة أن سبب تساقط ثمار الأصناف المذكورة، يعود للتأخر بقطافه، بعد نضج قسم كبير منها بشكل كامل.

وفي شهر تشرين الأول، وبسبب الظروف الجوية من شدة رياح وأمطار غزيرة سجلت الأضرار الحاصلة على الزراعات المحمية في اللاذقية تضرر 419 بيتاً بلاستيكياً، منها 170 في اللاذقية، و175 في جبلة، و74 بيتاً بلاستيكياً في القرداحة، وتنوعت الأضرار بين تمزق شرائح النايلون للبيوت البلاستيكية والتواء بعض الأقواس وانحناء في الهيكل المعدني، ما أثر في الزراعات المحمية من خيار وبندورة وكوسا وفاصولياء ونباتات زينة.

من جانبها بيّنت رئيس دائرة الأراضي والمياه في مديرية الزراعة في اللاذقية ربا شباني لـ«الوطن»، أن نسبة الهطل المطري خلال موسم الشتاء الحالي، جيدة، مضيفة إن نسب الهطل لم تصل إلى المعدل حتى تاريخه.

ولفتت شباني إلى أن تخزين السدود يعد جيداً في ظل هطلات مطرية أفضل من العام الماضي بشكل عام.

وحول نسب الهطل، أشارت شباني إلى أن بوقا سجلت أعلى نسبة هطل بحدود41 مم في الهطل الأخير بتاريخ 18 كانون الأول الجاري، لتسجل مجموع أمطار العام الحالي 478.2 مم مقابل 261.1 مم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي اللاذقية أشارت شباني إلى أن مجموع أمطار العام الحالي سجل 355.1 مم ، مقابل 184 مم خلال الفترة نفسها من عام 2017 ، لتبقى تحت المعدل السنوي المحدد بـ728.7 مم.

وفي القرداحة سجلت الهطلات المطرية العام الجاري 427.7 مم مقابل 293.5 مم في العام المنصرم، وفي صلنفة 327.6 مم ، مقابل 336.1 مم في عام 2017 خلال الفترة نفسها.