نائب رئيس بلدية سلمية يشتكي نقص مازوت التدفئة للعائلات ومدير فرع محروقات حماة: التوزيع بعدل ونزاهة يغطي حاجة الأهالي

كشف نائب رئيس مجلس مدينة سلمية إسماعيل موسى لـ«الوطن» عن وجود معاناة كبيرة في توزيع مازوت التدفئة للأسر، مشيراً إلى أن 35 ألف عائلة سجلت للحصول عليه حتى نهاية الشهر الماضي، على حين تم تعبئة 100 لتر لـ47بالمئة منها فقط.

وبيَّن موسى أن حصة منطقة سلمية خلال الشهر الجاري هي 800 ألف لتر للمدينة و400 ألف لتر لريفها، مضيفا: لن نستطيع تلبية حاجة كل الأهالي من المئة لتر الأولى، فنحن بحاجة إلى 3.5 ملايين لتر كي نغطي الحاجة الفعلية لأسر الشهداء وجرحى الجيش والمواطنين العاديين.

ولفت موسى إلى أنه خلال الشهر الماضي ورد إلى محطات سلمية وعددها 6 محطات 27 طلباً، أي 626 ألف لتر، مبيناً توزيع 1.7 مليون لتر للأهالي منذ آب حتى تاريخه، مبيناً أنها كميات غير كافية والأهالي يطالبوننا بحصتهم من الـ100 لتر كدفعة أولى فالشتاء على أشده والبرد القارس وخصوصاً في الليل لا يرحم أحداً، ومعظم أهالي المنطقة من الفقراء ولا يستطيعون شراء المازوت بالسعر الحر.

مدير فرع محروقات حماة ضاهر ضاهر بيَّن أن مازوت التدفئة متوافر لكل مناطق المحافظة، وبلغت المخصصات لهذا الشهر مليوناً و886 ألف لتر لمدينة حماة، ومليوناً و77 ألف لتر لمدينة سلمية، ومليوناً و226 ألف لتر لمدينة مصياف، و332 ألف لتر لمدينة محردة، و628 ألف لتر لمدينة السقيلبية، و718 ألف لتر لقرى القسم الخارجي بحماة، و180 ألف لتر لحربنفسه، ومثلها للريف الشمالي، أي ما مجموعه 6 ملايين و227 ألف لتر، وتوزيعها بشكل عادل ونزيه يغطي حاجة الأهالي.