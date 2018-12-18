شؤون محلية

طريق دمشق القنيطرة يفتقد للسلامة المرورية!؟

| القنيطرة - خالد خالد

الأربعاء, 19-12-2018

يفتقد طريق دمشق القنيطرة الذي يطلق عليه (أتستراد السلام) الممتد من مفرق قطنا وحتى آخر نقطة ولمسافة تصل لنحو٤٥ كم للسلامة المرورية، كما أنه يفتقد إلى إرشادات الدلالة المرورية والتحذيرية والأهم من ذلك فإن المسافة الممتدة من مفرق دير ماكر وحتى آخر نقطة عند تقاطع خان أرنبة وجبا من دون منصف (٢٥ كم) ليفصل مسرب الذهاب والإياب ولا يوجد مسامير ضوئية أو لوحات عاكسة أو دهان طرقي.
كما تغيب عنه لوحات الدلالة لإرشاد السائقين عن المنعطفات أو التقاطعات وخاصة إذا ما علمنا أن كثيراً من القرى تقع على هذا المحور، والأكثر انزعاجاً أن كثيراً من أصحاب مركبات القطاع العام يرفضون العمل لساعة متأخرة من فترة المساء متذرعين بسوء الطريق والخشية من وقوع حوادث هم بغنى عنها علماً أن شكاوى أبناء القنيطرة تكثر بعدم وجود وسائل لنقل الركاب من كراج السومرية بعد الساعة الخامسة مساء وتعرضهم للاستغلال من بعض السائقين الجشعين وتقاضي مبالغ تعادل ضعف الأجرة المحددة.
وكان معاون أحد الوزراء في لجنة متابعة إعادة الإعمار في القنيطرة وخلال اجتماع اللجنة في الأسبوع الماضي قد طالب بالإسراع في إعادة تأهيل طريق دمشق القنيطرة لكونه الوحيد حالياً الذي يربط المحافظة بالعاصمة ويفتقد إلى جميع إجراءات السلامة المرورية ومن الصعوبة السير عليه ليلاً وخاصة أن القنيطرة تدعو المستثمرين والصناعيين والتجار للاستثمار في المحافظة!
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الطرق والنقل قاسم محمد أكد مخاطبة المحافظة لوزارة النقل للإيعاز لمن يلزم لتنفيذ إجراءات السلامة المرورية وخاصة العواكس الضوئية في المنصف ورسم الخطوط الصفراء والبيضاء المتصلة وشاخصات التحذير والإرشاد وتحديد سرعات المركبات وبالسرعة الممكنة وذلك لضرورة المصلحة العامة، مبيناً أن الوزارة قد جاوبت المحافظة بأن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قد نفذت بعض الأعمال في مجال السلامة المرورية ضمن محافظة القنيطرة حيث تم تركيب إشارات الدلالة والتحذيرية على أتستراد السلام ومنها ١٧ لوحة دلالة وسرعات و٦٣ إشارة تحذيرية، إضافة إلى لوحات جسور على المنصف عدد ٣٠٠ وكفوف عاكسة عدد ٣٥٠٠ كف، وكذلك سيتم تخطيط الأتستراد بطول ٣٠ كم من ورشة الدهان الطرقي بالمؤسسة بعد الانتهاء من تخطيط المواقع الأكثر خطورة على الأتستراد الدولي دمشق حمص، ويتم حالياً إعادة هيكلة الحواجز على الطرق المركزية في محافظة القنيطرة ومنها طريق دمشق القنيطرة الجديد عند تقاطع أيوبا وتم إدراج تنفيذ دهان طرقي لمحور طريق دمشق القنيطرة الجديد بطول 9.5 كم للاتجاهين ضمن خطة المؤسسة لعام ٢٠١٩.
وأشار محمد إلى مطالبة المحافظة أيضاً وزارة النقل بالموافقة على إدراج تتمة أتوستراد السلام من تقاطعه من طريق خان أرنبة جبا وحتى دوار الباسل وذلك ضمن خطة الوزارة لعام ٢٠١٩.

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