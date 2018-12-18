عربي ودولي

البيت الأبيض يُكذّب مزاعم تركيا بشأن تسليم فتح اللـه غولن

وكالات

الأربعاء, 19-12-2018

أكد مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يعد خلال اجتماعه مع رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، بتسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح اللـه غولن لأنقرة، والذي تتهمه الأخيرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان عام 2016. وقال المسؤول الكبير لوكالة رويترز: «أثناء اللقاء مع الرئيس أردوغان خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، لم يتعهد الرئيس (ترامب) بتسليم فتح اللـه غولن».
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أعلن أن الرئيس الأميركي، أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن الإدارة الأميركية تدرس ترحيل رجل الدين فتح اللـه غولن، وغيره من المطلوبين لتركيا. وأوضح أوغلو أن ترامب قال لأردوغان إنها (الولايات المتحدة الأميركية) تعمل على تسليم غولن وأشخاص آخرين.
ونقلت قناة TRT التركية عن تشاووش أوغلو قوله الإثنين إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي FBI يجري في 15 ولاية تحقيقات بشأن أنشطة منظمة غولن، وقد بدأ تنفيذ اعتقالات في صفوف أنصار الداعية بولاية نيوجيرسي. وكانت محكمة أميركية وجهت إلى شريكي أعمال سابقين لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين تهمة عمل اللوبي السري من أجل تسليم غولن لأنقرة.

 

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