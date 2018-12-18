عربي ودولي

نتنياهو يتوجه إلى البرازيل لضمان نقل سفارتها إلى القدس

وكالات

الأربعاء, 19-12-2018

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، أنّ الأخير سيتوجه في 27 من الشهر الجاري إلى البرازيل، لحضور مراسم أداء الرئيس خافيير بولسونارو اليمين الدستورية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن «بولسونارو، زعيم اليمين المتطرف في البرازيل، التي ينشط فيها لوبي مسيحي إنجيلي قوي، أعرب عن استعداده لنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس».
وتحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن أنّه «أفادت وسائل الإعلام في البرازيل مؤخراً، إلى أن بولسونارو يتعرض لضغوط من العالم العربي. لذلك، قد يختار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من دون نقل السفارة إليها، أو الاعتراف فقط بالجزء الغربي من المدينة كعاصمة، كما فعلت أستراليا في الآونة الأخيرة». واعتبرت الصحيفة أنّ «نتنياهو يعتزم السفر إلى المراسم، لضمان نقل السفارة».

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