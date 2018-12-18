عربي ودولي

مجموعات إرهابية تنقل مضادات جوية إلى داخل إيران

وكالات

الأربعاء, 19-12-2018

قال وزير الأمن الإيراني محمود علوي: إن أجهزة استخبارات من دول الجوار تعمل بشكل مباشر لزعزعة أمن إيران، وإن جماعات إرهابية دخلت الحدود الإيرانية بسيارات حديثة تحمل فوقها مضادات جوية. وأضاف علوي في كلمة أمام البرلمان، أمس: إن إيران تمكنت من إحباط 98 بالمئة من عمليات إرهابية كان مخططاً لها، مؤكداً أن إيران تتعرض لتهديدات أمنية تختلف عن السابق.
وأوضح أن تنظيم داعش الإرهابي خسر الأرض، لكنه لم يلق السلاح ولم يفقد الأسلحة التي سيطر عليها في العراق وسورية. كما كشف علوي أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تفتقر إلى معدات تكنولوجية حديثة لمواكبة التهديدات الأمنية. في سياق متصل أكد علوي أن أجهزة الكيان الصهيوني الاستخبارية قامت وبدعم من أميركا بتنظيم الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وأوضح علوي أن أجهزة مخابرات في المنطقة وحتى في دول بعيدة أخذت تستهدف أمننا بصورة مباشرة وتوظف التيارات والجماعات الإرهابية وتقدم لها المال والتدريب والدعم اللوجستي الشامل.

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