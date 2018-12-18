سورية

«صحفيون بلا حدود»: مقتل 80 صحفياً في العالم خلال عام 2018

| وكالات

الأربعاء, 19-12-2018

أعلنت منظمة «صحفيون بلا حدود» الدولية، أن عدد الصحفيين المقتولين بمختلف أنحاء العالم بلغ 80 شخصاً في العام الجاري، وذكرت أن سورية تأتي في المرتبة الثانية بعد أفغانستان بالنسبة للدول الأكثر خطراً للعاملين في وسائل الإعلام.
وقالت المنظمة في تقرير، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: «عام 2018 قتل 80 صحفياً، فيما احتجز 348 بسبب عملهم، كما لا يزال 60 محتجزين كرهائن». وأضاف إنه تم أيضاً فقدان 3 صحفيين.
وأوضح التقرير أن هذا العدد من الصحفيين المقتولين جاء أكثر بمقدار 15 شخصاً، مما كان عليه في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين الأول الماضي، وكذلك قتل الصحفي السلوفاكي، يان كوتسياك، من صحيفة «Aktuality. sk» الإلكترونية في شباط الماضي، أصبحتا الجريمتين الأكثر شهرة في العالم. ورأى خبراء المنظمة أن قائمة الدول الأكثر خطراً بالنسبة للعاملين في وسائل الإعلام تضم اليوم أفغانستان (15 قتيلاً) وسورية (11 قتيلاً) والمكسيك (9 قتلى). ودخلت الولايات المتحدة الأميركية هذه القائمة أيضاً بعد أن أطلق أميركي في نهاية حزيران الماضي النار على العاملين في مكتب هيئة تحرير صحيفة «كابيتل غازيت» بمدينة أنابوليس في ولاية ماريلاند، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 صحفيين.

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