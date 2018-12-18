سورية

المقداد يؤكد دعم سورية لـ«أندوف» للكشف عن انتهاكات «إسرائيل»

| الوطن

الأربعاء, 19-12-2018

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد حق سورية الثابت باسترجاع الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وهو الحق الذي يؤكده قرار مجلس الأمن 242 والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
والتقى المقداد أمس بحسب صفحة وزارة الخارجية والمغتربين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفداً عسكرياً رفيع المستوى من دولة البيرو برئاسة اللواء إدغار بيرسينو مسؤول العلاقات الدولية في وزارة الدفاع البيروفية، يرافقه اللواء فيليب سانزيري قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف».
وأبدى اللواء بيرسينو استعداد الحكومة البيروفية للمساهمة بوحدة عسكرية في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
بدوره أكد المقداد موقف الحكومة السورية الثابت والمتمثل بتقديم الدعم لقوة «أندوف» بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المناطة بها وتحديداً مراقبة فض الاشتباك، والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات والمتمثلة باعتداءاتها المتكررة على السيادة السورية وتقديمها الدعم بأشكاله المختلفة للمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو ما كشفت عنه تقارير الأمين العام للأمم المتحدة في مناسبات عديدة.
وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين حق سورية الثابت باسترجاع الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وهو الحق الذي يؤكده قرار مجلس الأمن 242 والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تؤكد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، وعلى أن قرار إسرائيل بفرض ولايتها القانونية على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل ولا أثر قانوني له.

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