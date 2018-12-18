برجك اليوم – الأربعاء 19 كانون الأول 2018

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان نظم أمورك المالية فأنت تحمل الكثير من الأعباء على كتفيك وتستطيع إنزال بعضها، فقد تفرح لعائدات مالية جيدة كانت مؤجلة كاستعادة حق أو دين أو عقد جديد.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أهم ما في هذا اليوم الطاقة غير الاعتيادية التي تتمتع بها، فنومك قليل والدعوات حولك تحضرها وتشعر بالفرح لأنك مرغوب ومحبوب ومقدر من الكثيرين.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت متعب وقد يكون السبب شخصاً يظهر في حياتك من غياهب الماضي ليجدد عهوده، فاليوم يجعلك حزيناً محتاراً ولكن من دون صراحتك الجارحة أحياناً وأحكامك القاطعة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز وضح أمورك واشرح وجهة نظرك فأنت تجيد التأثير في المحيط وأهم شعور يسعدك أنك لست وحيداً، فالأصدقاء والأهل والحبيب يساهمون بمنحك الفرح والسعادة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أداؤك رديء، فأنت عصبي وكلمتك على الأغلب جارحة أو متشنجة وهذا ليس له مبرر، فقلل من أخطائك وتصرفاتك السلبية لأنك أصلاً لا تجيد الاعتذار فاكتم أسباب غضبك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول سعادة على صعيد علاقاتك الإنسانية التي تحقق لك الدعم -صداقات –زملاء، فاليوم تتعرف على أصدقاء لهم الميول نفسه والاتجاهات تضمهم ليؤيدوا أفكارك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول ستتحسن الأمور المهنية وبالعكس قد تصبح مصدراً لسعادتك، والسبب هو مساعدات من المحيط العملي ومن رؤسائك في العمل أو مديح من زملائكَ واستقرار حولك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني لاحظ أن أغلب المضايقات ستكون كلاماً أكثر من الأفعال وقد تؤجل مواعيد مالية، وهذا قد يجعلك عصبياً في ردود أفعالك وفي أجوبتك الصريحة أو القاطعة كحد السيف.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تفكر في اتباع حمية غذائية، ما يؤثر في نفسيتك وتصبح نزقاً زيادة عن اللزوم، فاليوم أحياناً أنت مكتئب وأحياناً كسول وأحياناً تشعر بمعنويات منخفضة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني حالة التيقظ للتعامل مع الأزمات أمر جيد لأننا نحافظ على مكتسباتنا بفعالية أكثر، فاليوم مميز للمفاجآت العملية فأنت تناقش قضاياك العملية بذكاء وقد تفرح لجديد.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت صعب التفاهم مع محيطك الأسري فأجل النقاشات حين ترى أنه لا فائدة، فالجو غير آمن لك وقد تشغلك مواضيع أسرية عقارية فالأمور مقلقة.