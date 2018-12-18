سورية

برلماني أردني يطالب بتسليم «الخوذ البيضاء» للدولة السورية

| الوطن- وكالات

الأربعاء, 19-12-2018

طالب النائب في البرلمان الأردني طارق خوري حكومة بلاده بتسليم ما تبقى من عناصر ما يسمى تنظيم «الخوذ البيضاء» الذين لا يزالون في بلاده، للدولة السورية لمحاكمتهم على خيانة وطنهم أو التسريع بإخراجهم من الأردن.
وأضاف خوري، في مداخلته في البرلمان بحسب مواقع إلكترونية معارضة: «سؤالي كان عن أصحاب الخوذ البيضاء وتم تحويله إلى وزير الداخلية حول من أي منفذ حدودي تم إدخالهم والجواب كان أنهم دخلوا عن طريق جسر الشيخ حسين وعددهم 429، والسؤال الثاني عن مكان إقامتهم وأجاب الوزير أنه جرى إسكانهم في منطقة معزولة خاصة، وأجاب كذلك من أصل هؤلاء تم تسفير 377 شخصاً إلى أوروبا».
وتابع: «وأنا اليوم أتقدم لوزير الداخلية بالشكر على فضح أصحاب الخوذ البيضاء أبطال مسرحية الكيميائي المزعوم من خلال إجابته على الأسئلة النيابية». وكانت الداخلية الأردنية، ذكرت أن 422 عنصراً من «الخوذ البيضاء» دخلوا الأردن، عبر جسر الشيخ حسين، المرتبط بالأراضي المحتلة من كيان الاحتلال الإسرائيلي، في تموز الماضي.
وأوضحت أن أعدادهم ارتفعت بعد حدوث 7 حالات ولادة، خلال وجودهم في الأردن، وفق موقع «خبرني» الإلكتروني الأردني. وجرت إعادة توطين، 377 عنصراً من «الخوذ البيضاء» في دول الاتحاد الأوروبي، فيما تجري محاولات توطين البقية، الذين ما زالوا في الأردن، وفقاً لإجابة وزارة الداخلية.
وكانت شبكة «سي بي إس نيوز» (CBC News) الإخبارية، قالت في مطلع تشرين الثاني الماضي: أن كندا استقبلت 117 لاجئاً سورية من المتطوعين في الخوذ البيضاء بصحبة عوائلهم بعد أن تم إجلاؤهم من سورية ضمن عملية معقدة في تموز».

مقالات ذات صلة

الخميس, 20-12-2018

مرجانة اعتبر أن «الفعل هو الأساس وليس التصريح»… و«قسد»: طعنة في الظهر.. وأردوغان واصل التحشيد على الحدود … واشنطن: بدأنا الانسحاب من سورية

الخميس, 20-12-2018

مشروع قرار في «الشيوخ الأميركي» يبحث منح الشرعية للاحتلال لضم الجولان … واشنطن: الرئيس الأسد ينتصر وسيهدد «إسرائيل»

الخميس, 20-12-2018

شددت على عدم السماح بتحويل إدلب ملاذاً آمناً للإرهابيين.. وأكدت أن دمشق تجاوزت السيناريو الأسوأ … موسكو تنتقد «حظر الكيميائي» لتأخرها بإرسال محققين إلى حلب

الخميس, 20-12-2018

لنسف «اتفاق إدلب»… هجوم عنيف للإرهابيين والجيش يحبطه ويدميهم

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock