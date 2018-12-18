نائب أردني: سلموا عناصر «الخوذ البيضاء» للدولة السورية

طالب النائب في البرلمان الأردني طارق خوري حكومة بلاده بتسليم ما تبقى من عناصر ما يسمى تنظيم «الخوذ البيضاء» الذين لا يزالون في بلاده للدولة السورية، لمحاكمتهم على خيانة وطنهم أو التسريع بإخراجهم من الأردن.

وأضاف خوري، بحسب مواقع إلكترونية معارضة: طرحت أسئلة على وزير الداخلية وهي: «من أي منفذ حدودي تم إدخال عناصر «الخوذ البيضاء»، والجواب كان أنهم دخلوا عن طريق جسر الشيخ حسين وعددهم 429، والسؤال الثاني عن مكان إقامتهم حيث جرى إسكانهم في منطقة معزولة خاصة، ومن أصل هؤلاء تم تسفير 377 منهم إلى أوروبا».

وتابع: «أتقدم لوزير الداخلية بالشكر على فضح أصحاب «الخوذ البيضاء» أبطال مسرحية الكيميائي المزعوم».