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«الحلبيون» يأكلون يومياً 3.5 ملايين رغيف

| قصي أحمد المحمد

الأربعاء, 19-12-2018

أكد مدير الشركة العامة لمخابز حلب أحمد مطر أنه يوجد في المحافظة ما يقرب من 140 مخبزاً تعمل بشكل يومي منها 22 مخبزاً حكومياً، موضحاً أنه يتم عجن 500 طن دقيق في المخابز لتنتج ما يقرب من 500 ألف ربطة يومياً، تحتوي على 3.5 ملايين رغيف، وعلى حساب سعر الربطة الواحدة 50 ليرة تكون قيمة الخبز الذي يستهلكه الحلبيون يومياً 25 مليون ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن مطر عن توجه الشركة ضمن خطة عملها الإستراتيجية العام القادم لوضع نظام جديد لآلية منح تراخيص لإقامة الأفران الخاصة في حلب، مؤكداً أن العمل مستمر حالياً لاستكمال ترميم وإعادة تأهيل المخابز الحكومية المتضررة نتيجة الإرهاب وفقاً للأولويات.
وأشار إلى أن أولوية عمل الشركة حالياً تأهيل خطوط الإنتاج في المخابز المتضررة بشكل مبدئي وجزئي وضمن مراحل لتأمين متطلبات المواطنين.

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