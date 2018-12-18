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33 بالمئة من السوريين يفتقدون الأمن الغذائي

| علي محمود سليمان

الأربعاء, 19-12-2018

أكد الباحث الزراعي حسان قطنا بأن دراسة الأمن الغذائي في سورية في منظور كلي للعام الماضي خلصت إلى أن 33.4 بالمئة من السكان هم فاقدون لأمنهم الغذائي «بحسب مركز دمشق للأبحاث والدراسات – مداد».
وخلال اجتماع في جمعية العلوم الاقتصادية أشار قطنا إلى تقرير برنامج الأغذية العالمي والذي تضمن أن 65.5 ألف طفل تحت خمس سنوات يعانون سوء تغذية، على حين يعاني 18.700 طفل دون سن خمس سنوات أيضاً من سوء تغذية حاد.
وأضاف قطنا: التقرير تضمن أن 6.5 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، وأن 10.5 ملايين من السكان بحاجة إلى دعم الغذاء وسبل العيش، على حين يعيش 2.3 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها.
وشدد قطنا على أنه يجب الوصول للغذاء وتوفيره في جميع الأوقات وتوفر المخزون الغذائي والتخفيف من الكوارث والإجراءات القائمة على آليات السوق لإدارة المخاطر.
من جهته رأى الدكتور نبيل مرزوق بأن الأمن الغذائي لا يتحقق من دون سيادة مجتمعية على الإنتاج والتسويق والتوزيع واستخدامات الأراضي وملكيتها.

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