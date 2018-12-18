موسكو تعلن مواصلة الحرب على الإرهاب ودعم الحكومة السورية … سوسان: سنتصدى لكل محاولات التدخل بشؤوننا

اعتبر معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، أن التضحيات العظيمة التي قدمها السوريون كان التعبير الأقوى عن تمسكهم بسيادة ووحدة سورية أرضاً وشعباً، وهم اليوم أكثر تصميماً على استقلالية القرار الوطني والتصدي لجميع محاولات التدخل في شؤونهم، وأن مستقبل سورية هو شأن سوري حصري بامتياز.

وخلال لقائه أمس الوزير والنائب الفرنسي السابق تييري مارياني والوفد المرافق له، أكد سوسان أن تدخلات الدول المتآمرة على سورية كانت دائماً تهدف إلى تعقيد الأوضاع وإطالة أمد الأزمة، الأمر الذي كان يصب دائماً في خدمة المجموعات الإرهابية.

وأشار سوسان بحسب «الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والمغتربين»، إلى أن تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأميركية أفقدته استقلاليته، وأن الإجراءات أحادية الجانب اللامشروعة التي فرضها ضد سورية، جعلته شريكاً في سفك الدم السوري وزيادة معاناة السوريين.

من جانبه انتقد مارياني سياسات الغرب القاصرة والتي أدت إلى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها دوله، وإلى انحسار دوره وفاعليته على الساحة الدولية، وأكد ضرورة انتهاج الاتحاد الأوروبي مقاربة جديدة إزاء الأوضاع في سورية، في ضوء التطورات الحاصلة مشدداً على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سورية.

التأكيد السوري على المضي قدماً بحماية استقلالية القرار الوطني، زامنتها تصريحات روسية لافتة على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، حيث أعلن خلال اجتماع موسع عقده في مقر وزارة الدفاع الروسية لبحث نتائج العام المنتهي، «تصميم موسكو على مواصلة الحرب ضد الإرهاب في سورية بلا رحمة، وتقديم جميع أنواع الدعم للحكومة السورية في هذا السبيل».

واعتبر بوتين، أن الأوضاع في سورية تستقر تدريجياً بعد القضاء على القوات الأساسية للمسلحين، لكن هؤلاء «ما زالوا يحاولون التكشير عن أنيابهم».

على صعيد آخر كشف مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، أن «زيارة الرئيس عمر البشير إلى سورية جاءت لتجاوز الأزمة السورية بعد حالة التخاذل التي تشهدها الساحة العربية في كثير من المحافل»، مضيفاً: «التدخلات الدولية والإقليمية التي تشهدها سورية، تستوجب العمل على إنهاء الصراع وتقوية الصف وتضميد جراح سورية، ووحدة القرار والصف العربي».