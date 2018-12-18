المقداد: ندعم «أندوف» لكشف انتهاكات إسرائيل لاتفاقية فصل القوات

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، حق سوريــة الثــابت باسترجاع الجولان السـوري المحـتل حتى خــط الرابع من حزيران لعام 1967، وهو الحق الذي يؤكده قرار مجلس الأمن 242 والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المقداد وخلال استقباله أمس، وفداً عسكرياً رفيع المستوى من دولة البيرو، برئاسة اللواء إدغار بيرسينو مسؤول العلاقات الدولية في وزارة الدفاع البيروفية، يرافقه اللواء فيليب سانزيري قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان «أندوف»، شدد حسبما أوردت «الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والمغتربين»، على موقف الحكومــة الســورية الثـابت والمتمثل بتقديم الدعم لقوة «أندوف»، بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المنوطة بها، وتحديداً مراقبة فض الاشتباك، والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات.