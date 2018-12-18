الأولى

المقداد: ندعم «أندوف» لكشف انتهاكات إسرائيل لاتفاقية فصل القوات

| الوطن

الأربعاء, 19-12-2018

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، حق سوريــة الثــابت باسترجاع الجولان السـوري المحـتل حتى خــط الرابع من حزيران لعام 1967، وهو الحق الذي يؤكده قرار مجلس الأمن 242 والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المقداد وخلال استقباله أمس، وفداً عسكرياً رفيع المستوى من دولة البيرو، برئاسة اللواء إدغار بيرسينو مسؤول العلاقات الدولية في وزارة الدفاع البيروفية، يرافقه اللواء فيليب سانزيري قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان «أندوف»، شدد حسبما أوردت «الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والمغتربين»، على موقف الحكومــة الســورية الثـابت والمتمثل بتقديم الدعم لقوة «أندوف»، بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المنوطة بها، وتحديداً مراقبة فض الاشتباك، والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات.

مقالات ذات صلة

الخميس, 20-12-2018

موسكو: لا يجب السماح بتحويل «إدلب» إلى ملاذ آمن للإرهابيين … الجيش يتصدى لأخطر خروقات «المنزوعة السلاح» شمالاً

الخميس, 20-12-2018

إذا انفجر الصندوق الأسود

الخميس, 20-12-2018

مشروع قرار أميركي يعترف بـ«سيادة» إسرائيل على الجولان المحتل!

الخميس, 20-12-2018

مرجانة: أميركا لم تحقق أهدافها في سورية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock