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تبرئة رجل قتل ابنه عمداً بالرصاص

| وكالات

الخميس, 20-12-2018

اجتمع أفراد عائلة أميركية للسهر معاً في منزلهم في فلوريدا، لكن الأمسية تحولت إلى كارثة عائلية.
وذكرت صحيفة «ذي صن»، أن أفراد العائلة تناولوا الكحول أثناء السهرة، قبل أن يقرر الأخوان جوزيف (30 عاماً) وجيمس (26 عاماً)، لعب البلياردو. وتحولت اللعبة بتأثير الكحول إلى مشاجرة عنيفة بين الأخوين.
وحاول والدهما جون مالوني (56 عاماً) إيقاف الشجار ببعض العبارات، لكن ولديه لم يستمعا إليه، فاضطر للتدخل باستخدام القوة البدنية، لكنه لم يفلح في إنهاء الشجار أيضاً. وتفاقم الوضع أكثر عندما بدأ جوزيف بخنق أخيه الأصغر الذي لم يعد بإمكانه التنفس، فما كان من جون إلا أن اتخذ قراراً صعباً، فسحب المسدس وأطلق النار على جوزيف عدة مرات. وعندما وصلت الشرطة، لم يصدق عناصرها أن الرجل ارتكب جريمة وقتل ابنه البكر.
وقال المحقق: «لا يمكنك وصفه بالكلمات، وكيف كانت تعابير وجهه. لقد سمع الأب الابن الأصغر يتوسل أخاه للتوقف عن خنقه. لكن المهاجم استمر بذلك وهو يحمل سكيناً بيده».
ولم توجه للرجل الذي قتل ابنه البكر، أي تهمة لأنه كان يحمي ابنه الأصغر، بحسب الأدلة والشهود الحاضرين من أفراد العائلة.

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