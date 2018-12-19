الكل ينتظر أعياد الميلاد والليغ آن على كف السترات الصفراء … ختام ناري للسييرا A والبوندسليغا والإنكليز يتأهبون للضغط

على أبواب أعياد الميلاد ورأس السنة تودع البطولات المحلية الأوروبية الكبرى منافسات 2018 بجولة جديدة سينتظر فيها الكثير من الأنصار الهدايا القيمة من لاعبيهم وبعضهم يأملها أو يطلبها من المنافسين، ففي إنكلترا على سبيل المثال يدافع الليفر عن صدارته على أرض وولفرهامبتون في حين يأمل عشاق السيتي الذي يستقبل كريستال بالاس بتوقف للريدز ولو بالتعادل وبالعموم فإن الإنكليز يتأهبون لدخول الجولات المضغوطة أو ما يعرف بـ «البوكسنغ دي» حيث تخوض الأندية ثلاث أو أربع جولات خلال أقل من عشرة أيام.

وفي إيطاليا سيكون ختام العام مثالياً بلقاء اليوفي المتصدر مع روما أحد منافسيه في السنوات الأخيرة وكذلك في ألمانيا عندما يلعب دورتموند بطل الشتاء أمام مونشن غلادباخ ثالث اللائحة، أما في إسبانيا فالبرشا يستقبل سلتا فيغو على حين يلعب أتلتيكو مع إسبانيول وإشبيلية على أرض ليغانيس وفي فرنسا يتمنى الفرنسيون أن تعود منافسات الليغ آن إلى طبيعتها بعد التأجيلات، الكثيرة التي أصابت الجولتين الأخيرتين علماً أن برنامج ختام مرحلة الذهاب يتضمن لقاءً سهلاً للباريسي أمام نانت وقمة آنية بين مونبيلييه وليون.

قمم آنية وكلاسيكية

من أبرز مباريات الأسبوع نبدأ ففي إيطاليا يلتقي اليوفي وروما في أحد كلاسيكيات الكالشيو وخاصة في العقدين الأخيرين رغم تراجع الجيلاروسي هذه الأيام فيحتل المركز السابع بينما فريق السيدة العجوز يطبق على الصدارة منذ مطلع الموسم وبفارق مريح، وفقد اليوفي نقطتين فقط حتى الآن كانتا في ملعبه على حين فقد روما 15 نقطة كاملة خارج الأولمبيكو، كان اليوفي فاز في ذهاب الموسم الماضي بتورينو قبل أن يتعادلا في العاصمة والفوز الأخير لروما في تورينو حدث عام 2010.

وفي ألمانيا يلتقي دورتموند الذي تلقى أول خسارة هذا الموسم أمام دوسلدروف 1/2، مع مونشن غلادباخ أحد وصيفيه وقد قلص الفارق إلى 6 نقاط عقب فوزه على نورنبرغ 2/صفر ضمن الجولة 16 أمس الأول وسبق لأصفر الرور الطامح لاستعادة اللقب أن حصد 22 نقطة في ملعب سيغنال بينما لم يجمع غلادباخ أكثر من 9 نقاط خارج أرضه وقد خسر آخر 6 مواجهات جمعته بدورتموند وفوزه الأخير عليه فكان 2015 وقبلها بعام سجل فوزه الأخير في سيغنال، ويأمل البايرن الشريك الثاني بالوصافة الاستفادة من القمة عندما يحل ضيفاً على فرانكفورت الذي قهره في آخر 3 مواجهات في البوندسليغا قبل أن يخسر أمامه نهائي الكأس ثم عاد البافاري واكتسحه بكأس السوبر.

سباق عملاقين

في إنكلترا يقدم ليفربول والسيتي موسماً رائعاً حتى الآن والصدارة بحوزة الأول بفارق نقطة واحدة فقط وهو ينزل ضيفاً على وولفرهامبتون سابع الجدول والخارج من ثلاثة انتصارات متتالية، ولم يخسر ليفربول أي مباراة هذا الموسم حاصداً 23 نقطة خارج أنفيلد عبر 7 انتصارات وتعادلين، بينما وولفرهامبتون حقق 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة بأرضه يذكر أن وولفرهامبتون أخرج ضيفه من دور الـ32 لكأس إنكلترا بالموسم الماضي وهو سيلتقيه بالمناسبة في الدور القادم للمسابقة ذاتها مطلع العام 2019 في ملعب مولينو، أما السيتي المتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة بتخطيه ليستر بركلات الترجيح فيستقبل كريستال بالاس خامس عشر الترتيب والذي خسر بالخمسة في آخر زيارتين إلى ملعب الاتحاد قبل أن يتعادل على أرضه في آخر مواجهة مع السيتي.

سخونة قائمة

وفي إسبانيا مازالت المنافسة حامية الوطيس على الصدارة فيتقدم البرشا على الأتلتي وإشبيلية بفارق 3 نقاط، ويحاول الأتلتي الضغط على الكاتالوني عندما يستقبل إسبانيول الغارق في سلسلة خمس هزائم ، ولم يخسر الأتلتي سوى مباراة واحدة هذا الموسم وسجل 6 انتصارات وتعادلين على أرضه إلا أن إسبانيول سبق له الفوز عليه مرتين بالموسم الماضي، أما البرشا فيستضيف سلتا فيغو تاسع الترتيب الذي فرض التعادل على مواجهتي الموسم الماضي علماً أنه سجل فوزه الأخير في نيوكامب عام 2014، وسجل البرشا 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة بأرضه بينما سلتا لم يحصد أكثر من ثماني نقاط خارج ملعبه من خلال فوزين وتعادلين و3 هزائم.

برنامج المباريات

الإنكليزي – الأسبوع 18

• الجمعة: وولفرهاميتون * ليفربول (10.00).

• السبت: الآرسنال * بيرنلي (2.30)، مان سيتي * كريستال بالاس، تشيلسي * ليستر سيتي، ويستهام * واتفورد، بورنموث * برايتون، نيوكاسل * فولهام، هيدر سفيلد * ساوثهامبتون (5.00)، كارديف سيتي * مان يونايتد (7.30).

• الأحد: إيفرتون * توتنهام (6.00).

الإسباني – الأسبوع 17

• الجمعة: جيرونا * خيتافي (8.30)، سوسيداد * ألافيس (10.00).

• السبت: بيتيس * إيبار (2.00)، أتلتيكو مدريد * إسبانيول (5.15)، برشلونة * سلتا فيغو (7.30)، بلباو * بلد الوليد (9.45).

• الأحد: فالنسيا * هويسكا (1.00)، ليغانيس * إشبيلية (5.15)، رايو فاليكانو * ليفانتي (7.30).

وتأجلت مباراة فياريال * ريال مدريد إلى 3/1/2019.

الألماني – الأسبوع 17

• الجمعة: دورتموند * مونشن غلادباخ (9.30).

• السبت: لايبزيغ * بريمن، ليفركوزن * هيرتا برلين، شتوتغارت * شالكه، نورنبرغ * فرايبورغ، هانوفر * دوسلدورف (4.30)، فرانكفورت * بايرن ميونيخ (7.30).

• الأحد: أوغسبورغ * فولفسبورغ (4.30)، هوفنهايم * ماينز (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 17

• السبت: نابولي * سبال، ميلان * فيورنتينا، لازيو * كالياري، جنوا * أتلانتا، ساسولو * تورينو، إيمبولي * سامبدوريا، بارما * بولونيا، أودينيزي * فرزينوني (4.00)، كييفو فيرونا * إنتر ميلانو (7.00)، يوفنتوس * روما (9.30).

الفرنسي – الأسبوع 19

• السبت: سان جيرمان * نانت، ليل * تولوز، مونبيلييه * ليون، أنجيه * مرســيليا، سانت إيتيان * ديجـــون، ستراسبورغ * نيــس، رين * نيم، ريمس * كــان، موناكــو * غانغــان، بوردو * أميــــان (10.00).