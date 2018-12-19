نجوم الدراما يتحدى بعضهم بعضهم الآخر بـ«آخر كلمة» … رويدا عطية تستعيد رشاقتها ومحمد باش يرزق بمولود وسما المصري تصف نفسها بالبقرة

اتسمت معظم منشورات النجوم هذا الأسبوع بخفة الدم والأمور الطريفة والمضحكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر منشور لعدة نجوم سوريين المشهد الإلكتروني بفيديوهات طريفة لاقت انتشاراً واسعاً وإلى التفاصيل:

تحدٍ جديد

أطلق بعض من نجوم الدراما السورية تحدياً جديداً عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم على إلقاء أبيات من الشعر.

وبدأ قصي خولي تحدي «آخر كلمة» الذي أطلقه الفنان إسماعيل تمر، بحيث يقول بيتاً من الشعر ويتحدى بعدها أحد النجوم الذي عليه أن يبدأ من الكلمة الأخيرة التي قالها الأول.

وعلى الأثر لبى باسم ياخور النداء وقبل التحدي، بعدما وجه له رسالة عبر «انستغرام» طالبه من خلالها بكتابة بيت شعر يبدأ بكلمة «مو حال» فقال: «أبو عميد، قصي خولي تحداني وهو تحدي آخر كلمة، وأنا قبلت: «مو حال والله هالحال، مالك حال وحالي حال، لا تتحدى بشوفة حال ما يطلعلك يا خال».

وتحدى بعدها ياخور زميله فادي صبيح الذي قبل التحدي ونشر مقطع فيديو قال فيه: «يا خال دار الزمن وتغيرت الحوال، ولي كان ولفي بالأمس جار عليّ اليوم وبالهجران طال». وتحدى صبيح بدوه النجم قيس الشيخ نجيب الذي وافق وأوصل التحدي بعدها إلى عابد فهد.

وأكمل فهد التحدي الثقافي الجديد وقال: «موال قيس ليلى بحبها غنيت، وبشعرها كنت عامل إلها بيت.. شو أنت جنيت لتتحداني يا خال، راحت وما ضل إلا العذاب».

نشاط ورشاقة

نشرت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ صورة جمعتها مع مولودها الجديد «زين»، وهي تحمله والتقطت الصورة على طريقة السيلفي، ومن الواضح أنها استعادت نشاطها وجسمها المثالي والرشيق بعد أسابيع من حملها.

وكانت عطية قد أصدرت مؤخراً أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان «تعا»، التي خصصتها لمولودها «زين» قبل ولادته.

خلقة كاملة

رزق الفنان السوري محمد باش وزوجته بمولدهما الأول وأطلقا عليه اسم «أيمن».

وشارك فرحته بصور خاصة من غرفة الصغير وكتب عليها: «خلقة كاملة نعمة زايدة، أيمن باش هدية الصغير هدية من السما».

ملابس الحمام

نشرت الفنانة التونسية درة صوراً لها وهي ترتدي ملابس الحمام البيضاء، وتنظر من شرفة المنزل في إطلالة صباحية.

وكتبت موجهة رسالة إلى من ينتقدها: «لا أحد يملك الحق في أن يحكم عليك لأنه لا أحد يعرف ما مررت به، ربما يملكون قصصاً صعبة لكنهم لا يشعرون بما تحس به داخل قلبك».

سببان للاعتزال

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين جدلاً واسعاً بين متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن نيتها الاعتزال.

وظهرت وهي تتحدث مع محبيها من داخل السيارة، وكشفت سبب ابتعادها عن الأعمال الفنية في الفترة السابقة، نافية كل ما انتشر عن أن السبب هو ابنتها.

وأشارت إلى أن هناك سببين وراء اعتزالها التمثيل، الأول هو عدم توافر أي سيناريو جديد ينال إعجابها بمستوى الأعمال التي قدمتها في السابق، والسبب الثاني يتعلق بمشكلة استيقاظها باكراً من أجل التصوير، الأمر الذي يؤثر فيها بشكل كبير، حيث تصبح عصبية ولا تطاق، إضافة إلى ساعات العمل الطويلة خلال النهار لفترة طويلة.

ارتباط إنساني

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا أن لديها القدرة والرغبة على التبني، بسبب وجود إمكانية عدم قدرتها على إنجاب الأطفال.

وأعربت عن رغبتها في الزواج من رجل ترتبط به إنسانياً أولاً، مشيرة إلى أنها لم تجد هذا الشخص حتى الآن، ولن تتزوج إلا مع توافر هذا الشرط.

وأوضحت أن والدها كان يرفض أي حديث عن زواجها قبل أن تُتم دراستها وتعليمها، حتى إنه لم يستمع إلى الكثير من الأقارب الذين يتردَّدون عليه ويطلبونها منه، تاركاً لها حرية التفكير في الزواج عقب الانتهاء من التعليم.

وأشارت إلى أنها تربت على حرية الاختيار كامرأة لها حقوق وحريات.

حساب مزيف

حالة من الغضب سيطرت على الفنانة المصرية ميرفت أمين بعدما علمت بوجود حساب يحمل اسمها على موقع «فيسبوك»، ويتابعه العديد من أصدقائها داخل الوسط الفني والآلاف من جمهورها بل يتفاعلون مع ما ينشره هذا الحساب سواء كان صوراً أم منشورات فنية.

وأكدت أنها لا تمتلك أي حسابات على «فيسبوك»، وأوضحت أنها تميل للتواصل مع جمهورها عبر الإعلام والصحافة، مطالبة الجميع بعدم التفاعل مع هذا الحساب المزيف حتى تتمكن من إغلاقه.

وتفكر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إغلاق هذا الحساب ومعاقبة منتحل شخصيتها، وربما تستعين بزوج ابنتها المحامي لإغلاق هذا الحساب.

في الميكروويف

صدمت الفنانة المثيرة للجدل ​سما المصري​ متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بتعليق غريب لها على صورة نشرتها في حسابها على تطبيق «انستغرام»، حيث شبهت نفسها بـ«البقرة».

وقالت: «نفسي أدخل أنام في الميكروويف، دفا ولمبة نور هادية وبيمرجحني ويلف بيا وكل شوية حد يدخلي أكل».

وأضافت في حديثها عن حبها للطعام: «حاسة إني معدتي مخرومة عمالة آكل زي البقرة، وليه أنا بقرة بجد، عايزة أدخل أنام جوه الاختراع ده».

إطلالة رشيقة

أثارت الفنانة المصرية نيرمين الفقي حالة من الجدل بسبب إطلالاتها التي ظهرت بها الفترة الأخيرة والتي كشفت عن رشاقتها، ما دفع البعض لأن يزعم خضوعها لعملية جراحية في معدتها تجعلها قادرة على الحفاظ على جسمها النحيف طوال الوقت.

وردت على هذه الشائعات بالقول: «لم أخضع لأي عملية سواء تكميم معدة أم غيرها وكل ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح».

وأضافت: «أحافظ على رشاقتي من خلال ثلاث خطوات، وهي المشي لأكثر من ساعة يومياً والامتناع عن تناول الطعام قبل النوم، وأيضاً النوم بشكل منتظم».

طول ووزن

أحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة كبيرة بنشرها فيديوهات لأحدث جلسة تصوير لها، وقد حقق أحدها أكثر من 82 ألف إعجاب في وقت قصير، وأثنى المتابعون على جمالها وأناقتها وطرحوا عليها الكثير من الأسئلة المرتبطة بهما.

ومن تلك الأسئلة ذلك الذي وجهته إليها إحدى المتابعات حيث سألت: «هيفاء ما طولك ووزنك؟»، فأجابت: «طولي 170 ووزني 58».

قميص النوم

بعد الانتقادات التي حصدتها بسبب جرأتها في كليب «ابن الـ» وتعرضها لهجوم كبير بسبب ظهورها بقميص النوم في بداية الكليب، خرجت الفنانة ​شمس الكويتية​ عن صمتها وردت على الانتقادات فكتبت: «يا جماعة ترى في فرق بين النقد وبين قلة الأدب».

وتظهر في الفيديو لحظة استيقاظها من النوم على سريرها مرتدية قميص النوم، الأمر الذي أغضب المتابعين الذين أشاروا إلى أن هذه الإطلالة لا تليق بعادات وتقاليد المجتمع العربي.

تايم أوت

نشرت الفنانة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ صورة تضم جميع شخصياتها التي جسّدتها في أفلامها السابقة، وعلّقت: «هيدا الفيلم السادس، تحدي جديد ومسؤولية أكبر، خايفة كتير وموترة مثل قبل انطلاق كل فيلم.. إن شاء اللـه تحبوا تايم أوت، ونكون قد الثقة وأنا ثقتي بدعمكن ما بتخلص، بحبكن».

أبو قلب كبير

توجه الفنان الفلسطيني ​محمد عساف​ برسالة شكر للفنان المصري ​أحمد حلمي​، وذلك بعد دعوة الأخير له لبرنامجه الجديد الذي يحمل عنوان «​نجوم صغار​».

ونشر وعلّق عليها: «الفنان أبو قلب كبير أحمد حلمي.. كل الشكر والاحترام لك ولطاقم البرنامج اللي خلوني أحس إني جزء من عيلة البرنامج الرائع».

الأكثر بحثاً

في جردة نهاية العام الحالي، نشر موقع «بيلبورد» قائمة أكثر المشاهير بحثاً على «غوغل» للعام 2018.

وتصدرت القائمة النجمة العالمية ديمي لوفاتو التي كانت محور أحاديث المواقع الفنية بسبب تعاطيها جرعة مخدرات زائدة نقلت إثرها إلى مركز إعادة التأهيل، وكادت تخسر حياتها.

وجاءت بالمركز الثاني الأميركية ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، حيث تصدرت عناوين الصحف العالمية بعد زفافهما وانتظارهما لمولودهما الأول.

كما ضمت القائمة نجمة تلفزيون الواقع كلوي كاردشيان، ونجم الراب العالمي إيمنيم، ثم مدرب كرة القدم يوربان ماير، والمغنية العالمية أريانا غراند.