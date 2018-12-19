العمل الأهلي لتحسين دوما … المشافي تحتاج إلى أشهر والكهرباء لكامل المدينة خلال شهرين والمياه قريباً

بادر أهالي دوما في مسعى منهم لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المدينة إلى تشكيل لجنة للعمل التنموي من مختلف الفعاليات للمساعدة في النهوض بالواقعين الخدمي والتنموي.

بدوره طالب عضو مجلس المدينة حسام طالب بوضع المشفى الإسعافي الذي تركه المسلحون بكامل تجهيزاته في الخدمة، منوهاً بأن البناء يعود لوزارة الزراعة وهو صالح هندسياً وصحياً، وبأن الوزارة ليس لديها أي مشكلة لكون المشفى يلبي احتياجات الأهالي بشكل مؤقت وخصوصاً في ظل تزايد عدد سكان المدينة لأكثر من 200 ألف، لافتاً إلى أن مديرية الصحة ترفض ذلك على الرغم من أن المشفى الوطني يحتاج إعادة بنائه إلى وقت.

مدير صحة ريف دمشق ياسين نعنوس في رده بين أن المشفى غير صالح هندسياً أو طبياً، مبيناً أن مديرية الصحة بدأت بترميم مشفى كفربطنا الذي يضم 120 سريراً منذ شهر ونصف الشهر، إضافة إلى البدء بالعمل بمشفى المليحة منذ شهر ونصف الشهر، مؤكداً أنه سيكون بالخدمة بعد ثمانية شهور، إضافة إلى ذلك فإنها ستبدأ بمشفى حرستا خلال شباط من العام القادم وأن المشافي ستسد حاجة الغوطة من الخدمات الصحية بعد وضعها بالخدمة، موضحاً أن إعادة بناء المشفى الوطني بدوما وعودته كما كان تحتاج إلى 15 مليار ليرة.

في سياق آخر بين مدير كهرباء الريف خلدون حدى الانتهاء من تأهيل محطة كهرباء دوما بشكل كامل وكاشفاً أيضاً عن وضع مراكز تحويل ضمن دوما ووصل 3 منها على الشبكة، موضحاً أن وصل بقية المراكز يحتاج شهراً على الأقل معيداً البطء في عملية التركيب لعدم توافر المواد اللازمة.

بدوره كشف مدير المؤسسة العامة للمياه في دمشق وريفها محمد الشياح عن إنجاز 80 بالمئة من تأهيل مشروع مياه المكاسر بتكلفة 900 مليون ليرة، وأن المشروع قيد التجريب وضخ المياه سيبدأ قريباً إلى المدينة، كاشفاً أيضاً عن قرب العمل على تأهيل شبكة المياه داخل المدينة.

مدير التموين في ريف دمشق لؤي السالم بين أن مشروع الفرن الآلي قيد الدراسة من أجل وضعه بالخدمة بداية العام القادم مبيناً أن 6 أفران تعمل حالياً في المدينة إضافة إلى فرن متنقل.

بدوره مدير اتصالات الريف جمال القالش أكد أن المدينة يتم تغطيتها حالياً بوحدة اتصالات لا سلكية إضافة إلى إيصال إنترنت للمدينة عبر وصلة ميكروية بسرعة 8 ميغا، منوهاً بأن إعادة بناء مقسم دوما يحتاج إلى 223 مليوناً وأن ذلك سيتم خلال 6 أشهر من العام 2019.

محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم وعد بإعادة دوما كما كانت وأفضل خلال عام 2019 بالتعاون مع أهالي دوما ومجلسها المحلي، مبيناً أن هناك تركيزاً على عودة جميع الخدمات من صحة وتجنيد وغيرها.

وقال: إن المحافظة تدعم تأسيس لجنة تنموية في المحافظة تشارك فيها الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية من أجل النهوض بالمدينة مبيناً أن موضوع المشفى الإسعافي سيتم دراسته والبت به خلال أسبوع أما موضوع المشفى العام فهو في خطة المحافظة والوزارة لإعادة بنائه من جديد إضافة إلى المشفى الرئيسي الثاني المنظور ضمن المخطط التنظيمي.

وبيّن المحافظ أن موضوع أملاك الموجودين خارج القطر أينما كان وضعهم فتخضع للقانون 10 الذي وضع الإطار القانوني لها موضحاً أن موضوع الطرقات إلى المدينة سيتم صيانتها وكاشفاً أن المجمع الحكومي للمدينة ملحوظ في خطة عام 2019 وسيتم ترميمه وأن الكهرباء ستصل كامل المدينة خلال شهرين.