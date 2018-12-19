رياضة

رفض استقالة

| طرطوس- ممدوح علي

الخميس, 20-12-2018

رفضت اللجنة التنفيذية بطرطوس استقالة رئيس مجلس إدارة نادي الساحل عماد سليمان علماً أن الإدارة تعيش بحالة من عدم الانسجام والتفاهم ما أثر بشكل كبير في نتائج رجال كرة القدم وكرة السلة للسيدات رغم كل المحاولات للم الشمل لكن الانقسامات والخلافات بقيت كما هي وكما علمنا أنه سيتم إجراء ترميم للإدارة خلال الأيام القادمة… بالتنسيق مابين القيادتين السياسية والرياضية بطرطوس وهناك عدة أسماء طرحت لكنها رفضت وهناك أسماء تتوسط لأن تأتي في الإدارة الجديدة… وسنبقى على تواصل لنضعكم بصورة التطورات الجديدة.

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