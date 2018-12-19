رفض استقالة

رفضت اللجنة التنفيذية بطرطوس استقالة رئيس مجلس إدارة نادي الساحل عماد سليمان علماً أن الإدارة تعيش بحالة من عدم الانسجام والتفاهم ما أثر بشكل كبير في نتائج رجال كرة القدم وكرة السلة للسيدات رغم كل المحاولات للم الشمل لكن الانقسامات والخلافات بقيت كما هي وكما علمنا أنه سيتم إجراء ترميم للإدارة خلال الأيام القادمة… بالتنسيق مابين القيادتين السياسية والرياضية بطرطوس وهناك عدة أسماء طرحت لكنها رفضت وهناك أسماء تتوسط لأن تأتي في الإدارة الجديدة… وسنبقى على تواصل لنضعكم بصورة التطورات الجديدة.