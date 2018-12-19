تأسيس حزب سياسي كردي جديد في القامشلي

أعلنت مجموعة من المثقفين الأكراد عن تأسيس حزب سياسي جديد في مدينة القامشلي بالحسكة، تحت اسم «حزب المستقبل الكردي الديمقراطي».

واعتبر العضو في الحزب الجديد حواس خلف برو في تصريح، نقلته وكالات معارضة: أن الهدف من تشكيل الحزب هو حل ما سماه «القضية الكردية» والعمل مع «المجلس الوطني الكردي» أو ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية من أجلها.

وذكر برو، أنهم لم يطلبوا ترخيصاً من «الإدارة الذاتية»، لأنها «غير معترف بها من قبل 70 بالمئة من الأكراد»، كما أنها تعتبر نفسها الحزب الوحيد شمال شرق سورية، في حين يدعم الحزب الجديد «الوطني الكردي».

وتمنع «الإدارة الذاتية» التي يقودها «حزب الاتحاد الديمقراطي» في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد، تشكيل أي حزب جديد دون الحصول على ترخيص، حيث أغلقت العديد من مكاتب «الوطني الكردي» والأحزاب المشكلة له واعتقلت عدداً من الناشطين والسياسيين المعارضين لسياسة «الإدارة الذاتية»، وسط انتقادات من قيادات الأحزاب والأهالي.

وفي أيار العام الماضي أغلقت ما تسمى قوات «الأسايش»، الذراع الأمنية لـ«الإدارة الذاتية» مكاتب لـــ«الوطني الكردي» في ريف الحسكة، واعتقلت ثلاثة أعضاء. والشهر الماضي أفرجت «الإدارة الذاتية» عن عضو بما يسمى «تيار المستقبل الكردي» بعد اعتقاله نحو خمسة أشهر في القامشلي بسبب نشاطه السياسي في المنطقة.