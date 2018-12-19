برجك اليوم – الخميس 20 كانون الأول 2018

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان صرفك لم يقل حتى حين يكون الدخل قليلاً أو يستجد مصروف إضافي، إذاً الحل هو التنظيم، فأنت تكره القروض فنظم أمورك لكي لا تضطر إلى طلب قرض أو مساعدة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تمتلك الحظوظ الأفضل وتميل إلى التغيير، والظروف حولك مساعدة لتسمع وتستفيد وتنشغل برغبتك بالتغيير مبتعداً عن كل الخلافات ومؤجلاً كل المشكلات.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران ربما تحكي عن همومك أو تضايقك خيبة أمل من أناس كنت وضعت ثقتك بهم أو اعتمدت عليهم لحماية ظهرك وربما تفاجأ بتخليهم عنك وربما أنت أكثر حساسية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت في الشهر الأفضل للارتباط فالسعادة ترافقك وتدخل حياتك، بل تدخل منزلك لأنك واضح في أخذك للقرارات، وقد تأخذ قراراً مهماً لحياتك العاطفية يؤازرك فيه من حولك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب يجب أن تساعد نفسك لإجراء تغيير معمق لتقبل بما هو موجود والسعي وراء ما تريد، فنزقك قد يجعلك تتكلم مالا تعنيه أو تتصرف بطريقة ناقمة أو معادية لمن حولك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تلاقي نجاحاً على صعيد المهنة، وقد تأتيك أخبار من سفر فأنت تشرح وجهة نظرك، وحلول وانفراجات وبعض الوعود الجديدة، لأن أولوياتك اليوم للأمور العملية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول الشهر للمساعدات وللدعم الخارجي وقد تتعرف على وجوه جديدة، فأنت تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيط من حولك وتستمتع بإنجازاتك وبالمدح والتقدير.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ابتعد عن القرارات المتسرعة أو عن ردود الفعل العصبية واغفر أخطاء المحيط فكلنا نخطئ لو كان الخطأ ببعض الكذب… اغفره لنا.. واسألنا لماذا.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول استفد من دوامك لإنهاء أعمالك المتراكمة ولا تؤجل ما هو ضروري ولا تنشغل بالتسالي أو بالزيارات وتترك العمل ليقوم به غيرك، فهو ليس مثلك في إنجاز أي عمل.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تتردد في إغلاق الأبواب أمام بعض المنغصات وحاول إنزال ما لم تعد قادراً على حمله عن كتفيك، ورتب أولوياتك للقيام بالأمور الضرورية وامنح عطاءك العقلي والعملي لمن تحب.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أصدقاؤك هذا الشهر قد يخذلونك أو تشعر أن المحيط لا يساعدك ويعاديك بطريقة ما، وقد تدخل خيارات أو تناقش متردداً بين الإيجاب والقبول في أمر عاطفي.