عربي ودولي

نيكي هايلي: ولي عهد النظام السعودي يتصرف بأسلوب قطاع الطرق

| سانا- وكالات

الخميس, 20-12-2018

أكدت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان يتصرف بطريقة قطاع الطرق وعليه التخلي عن ذلك الأسلوب.
ونقلت صحفية «واشنطن إكزمينير» الأميركية عن هايلي التي من المقرر أن تغادر منصبها بحلول نهاية العام الجاري قولها إنه يتعين على ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان «التخلي عن سلوك قطاع الطرق الذي يتعامل به»، واعتبرت أن الطريقة التي يعالج بها ابن سلمان تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ستكون «لحظة حاسمة لقيادته».
وكانت هايلي حمّلت الأربعاء الماضي النظام السعودي وولي عهده مسؤولية مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، فيما أكد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق أن ابن سلمان ضالع بشكل مباشر بقتل خاشقجي وأنه أشرف على جريمة القتل بنفسه وذلك بعد سماعهم لإفادة جينا هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هايلي على قناعة بأن ابن سلمان كان ضالعاً في قتل خاشقجي.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاهلت التقارير عن دور ابن سلمان في مقتل خاشقجي ودافعت عنه وذلك بسبب المصالح المشتركة بين واشنطن والنظام السعودي في المنطقة وخاصة لجهة تأييد صفقة القرن التي تحاول إدارة ترامب من خلالها تصفية القضية الفلسطينية بمباركة من بعض الأنظمة الخليجية.

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