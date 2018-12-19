عربي ودولي

القوات العراقية تحبط هجوماً لـ«داعش» على حقول علاس النفطية

الخميس, 20-12-2018

أحبطت القوات العراقية هجوماً لإرهابيي «داعش» على حقول علاس النفطية في محافظة صلاح الدين شمال العراق.
ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي «واع» عن قائد عمليات الحشد الشعبي في صلاح الدين صفاء الساعدي قوله أمس في بيان: «إن عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي حاولوا التسلل من جبال حمرين مستغلين الظروف الجوية ليشنوا الهجوم على النقاط القريبة من حقول علاس في مسعى منهم للدخول إليها إلا أن قواتنا سيطرت على الموقف وأحبطت عملية التسلل وقتلت وأصابت عدداً من المهاجمين».
واعتبر الساعدي أن هذه العملية تعد محاولة يائسة من تنظيم «داعش» الإرهابي لإثبات وجوده بعد سلسلة الانتصارات التي حققتها القوات العراقية في صلاح الدين وبقية المحافظات.
وكانت القوات العراقية دمرت الاثنين نفقين ومعملاً لصناعة العبوات الناسفة تابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي في قرية كبيبة جنوب شرق الحويجة بمحافظة كركوك شمال العراق.
وكالات

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