«الحربي» يكبد داعش خسائر فادحة في بداية السخنة

كبد الطيران الحربي التابع للجيش العربي السوري، أمس، تنظيم داعش الإرهابي في بادية السخنة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في غارات نفذها على مواقعه هناك. وذكر مصدر ميداني في غرفة عمليات البادية الشرقية لـــ«الوطن»، أن الطيران الحربي في سلاح الجو جدد غاراته على أهداف متحركة لتنظيم داعش على اتجاه جبل الغراب وإلى الجنوب الشرقي من بلدة السخنة وبمحيط منطقة عويرض على مقربة من الحدود الإدارية المشتركة مع ريف محافظة دير الزور في البادية الشرقية، ما أسفر عن إيقاع إصابات مباشرة في صفوف التنظيم وتكبيده خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

من جانب آخر، أفاد المصدر، باستشهاد مواطن جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية أثناء قيامه بأعمال زراعية في الأراضي الواقعة عند مدخل مدينة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي.

وأصيب مدني بجروح في الـ12 من الشهر الجاري نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية أثناء قيامه بأعمال زراعية في محيط قرية عين الدنانير بريف حمص الشمالي الشرقي.

بموازاة ذلك، حذر رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية هولغر مونش من أن خطر حدوث هجمات إرهابية في بلاده لا يزال قائماً بسبب وجود أشخاص متطرفين أو بسبب الأشخاص العائدين من سورية والعراق، إضافة إلى أن العديد من المتطرفين سيتم إطلاق سراحهم خلال السنوات القادمة ما يشكل خطراً على ألمانيا.

ونقلت صحيفة «ميتل دويتشه» بحسب وكالة «سانا» للأنباء، عن مونش قوله: «إن السلطات الألمانية نجحت في إحباط ست عمليات إرهابية كانت ستتسبب في سقوط ضحايا أبرزها في مدينتي كولونيا وشفيرين»، مشيراً إلى أنه ورغم ذلك فإن خطر الإرهاب لا يزال قائماً.

وتشهد الدول الغربية حالة من الاستنفار الأمني بعد ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها وخاصة بعد الهجمات والاعتداءات المتكررة التي شهدتها بعض عواصم ومدن هذه الدول.