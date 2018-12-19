موجودات المصارف الخاصة خلال 1700 يوم زادت 17 بالمئة بالدولار

زادت قيمة موجودات المصارف الـ14 الخاصة في سورية على مدار أربع سنوات وتسعة أشهر بالليرات بنسبة 154 بالمئة بين العامين 2014 والربع الثالث للعام الحالي أي خلال 1700 يوم، وعند احتساب قيمتها مقومةً بالدولار نلحظ ارتفاعاً أيضاً بنسبة 17 بالمئة.

ومن خلال نتائج الربع الثالث للعام الحالي نجد أن القطاع المصرفي الخاص استطاع زيادة قيمة موجوداته بالليرات بحوالي 1.259 مليار ليرة عما كان عليه في العام 2014 كما ارتفعت قيمة الموجودات بالدولار نحو 700 مليون دولار وهذا دليل واضح على استعادة القطاع المصرفي لأرقامه المعهودة.

وتصدر مصرف البركة سورية قائمة موجودات المصارف الخاصة فبلغت موجوداته بنهاية الربع الثالث للعام الحالي نحو 389 مليار ليرة مقارنة مع 329 ملياراً في العام الماضي و247 ملياراً في العام 2016، في حين حل ثانياً مصرف سورية الدولي الإسلامي بواقع 304 مليارات ليرة مقارنة مع 289 مليار ليرة في العام الماضي على حين 201 مليار ليرة في العام 2016.