الأولى

موجودات المصارف الخاصة خلال 1700 يوم زادت 17 بالمئة بالدولار

| الوطن

الخميس, 20-12-2018

زادت قيمة موجودات المصارف الـ14 الخاصة في سورية على مدار أربع سنوات وتسعة أشهر بالليرات بنسبة 154 بالمئة بين العامين 2014 والربع الثالث للعام الحالي أي خلال 1700 يوم، وعند احتساب قيمتها مقومةً بالدولار نلحظ ارتفاعاً أيضاً بنسبة 17 بالمئة.
ومن خلال نتائج الربع الثالث للعام الحالي نجد أن القطاع المصرفي الخاص استطاع زيادة قيمة موجوداته بالليرات بحوالي 1.259 مليار ليرة عما كان عليه في العام 2014 كما ارتفعت قيمة الموجودات بالدولار نحو 700 مليون دولار وهذا دليل واضح على استعادة القطاع المصرفي لأرقامه المعهودة.
وتصدر مصرف البركة سورية قائمة موجودات المصارف الخاصة فبلغت موجوداته بنهاية الربع الثالث للعام الحالي نحو 389 مليار ليرة مقارنة مع 329 ملياراً في العام الماضي و247 ملياراً في العام 2016، في حين حل ثانياً مصرف سورية الدولي الإسلامي بواقع 304 مليارات ليرة مقارنة مع 289 مليار ليرة في العام الماضي على حين 201 مليار ليرة في العام 2016.

مقالات ذات صلة

الخميس, 20-12-2018

موسكو: لا يجب السماح بتحويل «إدلب» إلى ملاذ آمن للإرهابيين … الجيش يتصدى لأخطر خروقات «المنزوعة السلاح» شمالاً

الخميس, 20-12-2018

إذا انفجر الصندوق الأسود

الخميس, 20-12-2018

مشروع قرار أميركي يعترف بـ«سيادة» إسرائيل على الجولان المحتل!

الخميس, 20-12-2018

مرجانة: أميركا لم تحقق أهدافها في سورية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock