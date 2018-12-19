في جلسة «غضب» لـ«الشعب».. رعد: غانم عرض لنا صوراً جوية للآبار في حين الناس تتشاجر على جرة … أنزور: حينما نؤدي واجبنا ونضيق الخناق على الحكومة تتغير الظروف

ارتفعت أصوات نواب بمجلس الشعب غضباً من أداء بعض الوزراء وخصوصاً أثناء تقديم عروضهم تحت القبة، وكان لوزير النفط علي غانم نصيباً من هذا الغضب بعد عرضه الأخير لأداء وزارته.

وقال نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور: عندما يشعر الوزير حين يأتي إلى المجلس، أن الأمور جدية، بكل تأكيد ستتغير الأحوال ومن ثم هذا أداء وسلوك المجلس ليس له علاقة بالوزراء وهنا لا أدافع عن أي وزير.

وخلال ترؤسه الجلسة نيابة عن رئيس المجلس، أضاف أنزور: حينما نؤدي واجبنا بشكل صحيح ونضيق الخناق على الحكومة لتؤدي برنامجها بالشكل الجيد بكل تأكيد تتغير الظروف.

من جهته قال النائب محمد رعد أشعر في كثير من الأحيان أن المجلس يغرد خارج السرب فالشعب في واد ونحن في آخر، مضيفاً: مثلاً بالجلسة المخصصة لوزير النفط كان الوزير يعرض لنا صوراً جوية على مواقع الآبار والنفط والغاز وشعبنا بالمدن السورية يتقاتل على جرة غاز.

وأضاف رعد: يجب أن يستدعى وزير النفط وعليه أن يعرض أسباب أزمة الغاز والمازوت في المدن السورية لتحديد المسؤوليات لا أن يخرج علينا ليستعرض إجمالي أعمال الوزارة متناسياً الأزمات فيها.