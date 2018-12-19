8 آلاف تاجر بريف دمشق يدفعون ضريبة دخل 2.8 مليار ليرة

كشف مدير مالية ريف دمشق عامر مكي أن 2.8 مليار ليرة قيمة التحققات الضريبية التي تم تحصيلها خلال العام الحالي خصوصاً من شريحة متوسطي الدخل، مشيراً إلى 8 آلاف تاجر من هذه الشريحة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مكي أن نسب التحققات عالية لدى الريف واستطاعت المديرية إنجاز الكثير من التراكمات السابقة في هذا الإطار، موضحاً أنها ارتفعت خلال العام الحالي لشريحة متوسطي الدخل بنحو 120 بالمئة مقارنة مع العام السابق وهو ما يمثل تقدماً في معالجة ملف التراكم لدى المديرية. وتوقع مكي بأن الأيام الأخيرة من العام الحالي سوف تسجل زخماً في التحصيلات الضريبية