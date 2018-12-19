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مارياني: أغلبية الفرنسيين يريدون إعادة العلاقات بين البلدين

| هناء غانم

الخميس, 20-12-2018

أكد رئيس الوفد الفرنسي إلى سورية تييري مارياني أن أغلبية الفرنسيين يريدون إعادة العلاقات بين البلدين خارج إطار السياسة، داعياً لإقامة جمعية سورية فرنسية لإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية ولابد من تعريف العالم بالانتصار السياسي والثقافي والفكري لسورية.
وخلال اجتماع في غرفة تجارة دمشق اعتبر مارياني أن السياسات الخاطئة التي تتخذها الحكومة الفرنسية هي لفئة قليلة من الفرنسيين.
من جهته أشار رئيس الغرفة غسان القلاع إلى أن العلاقات بين الشعبين السوري والفرنسي كانت متينة، مضيفاً: على الفرنسيين اليوم تقديم المبادرة لإعادة العلاقات بين البلدين.
وأضاف القلاع: جاهزون للبدء من الصفر لكن بشرط أن يكون الطرف الآخر على استعداد للبدء.

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