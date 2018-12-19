باريس تبدأ بالاستدارة وتبحث عن مصالحة وطنية بين السوريين!

في تصريح فرنسي حمل دلالات ومؤشرات مستقبلية حول تغيير متوقع على إثر معطيات الميدان السوري ومعطيات الميدان الفرنسي على حد سواء، اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى سورية، فرانسوا سينيمو، أن مكافحة الإرهاب تشكل إحدى أولويات فرنسا، وأن بلاده تبحث عن حل سياسي وظروف تؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين الأطراف السورية».

وبحسب وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء، أكد سينيمو خلال لقائه المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أهمية دور إيران في المنطقة ولاسيما في سورية، قائلاً: «إن الظروف السائدة في سورية جاءت نتيجة لتدخل بعض القوى في القضايا السورية، ومن البديهي أنه من دون تدخل إيران وروسيا لكانت الظروف مختلفة الآن في سورية».

على خط سياسي مواز، سجلت الصين موقفاً جديداً تجاه المعطى السوري، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ: «كان الجانب الصيني وما زال يدعو دائماً لاحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والدفاع عنهما، ويجب أن يحدد مستقبل سورية من قبل الشعب السوري»، داعية جميع الأطراف المعنية للعمل على ضمان تقدم عملية التسوية السياسية المشتركة.