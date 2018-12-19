موسكو: مصرون على إجراء تحقيق باعتداءات حلب «الكيميائية»

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي لها أمس، «أن بلادها تصر على إجراء تحقيق في الاعتداء بالأسلحة الكيميائية الذي وقع على أحياء حلب الشهر الماضي، وأن دمشق مستعدة لمنح ضمانات أمنية لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». وقالت زخاروفا: «نعتقد أن التأخير في إرسال الخبراء يتناقض مع متطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، لأن المدنيين عانوا خلال الحادث».

من جانبه، كشف مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي ألكسندر فينيديكتوف، أن بلاده تنشر في حلب مجمعاً متنقلاً لقوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، وتجري على أساسها دراسة عينات الأرض وشظايا القذائف التي استخدمتها المجموعات الإرهابية لقصف المدينة.