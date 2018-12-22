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ألحان من الجزيرة السورية في مجمع دمر الثقافي

| وكالات

الأحد, 23-12-2018

تقام اليوم في مجمع دمر الثقافي عند الساعة السادسة مساءً أمسية موسيقية غنائية تحت عنوان «ألحان من الجزيرة السورية» يحييها كل من الفنانين الآن مراد (بزق وغناء)، غادة عمر (غناء)، عبد الله علو(باغلمة)، عماد مرسي (تشيللو)، طلال غريب (إيقاع).
يؤدي مراد في هذه الأمسية بعض المقطوعات الموسيقية الآلية على آلتي البزق والطمبور كما يؤدي عدداً من الأغاني تنتمي إلى التراث الجزراوي السوري، إضافة إلى أغنية مشتركة مع الفنانة غادة عمر التي بدورها تغني وصلة غنائية مردلية، كما يقدم عبد الله علو عدداً من مقطوعات الآلية على آلة الباغلمة إضافة إلى مقطوعة مشتركة مع مراد حيث الحوار بين آلتي الطمبور والباغلمة.

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