المبلغ المطلوب للإقلاع عن «فيسبوك»

أظهرت دراسة أجراها علماء في بوسطن أن المستخدمين على استعداد للتخلي عن «فيسبوك» مقابل حافز مناسب.

وقام علماء من جامعة «تفتاس» في بوسطن بفتح مزاد، حيث عرضوا على جميع المشاركين حظر صفحاتهم الخاصة طواعية لمدة من يوم إلى عام واحد مقابل مكافأة مالية، واتضح أن السكان البالغين جاهزون للتخلي عن التواصل الافتراضي مقابل 1139 دولاراً.

في الوقت الذي تبين فيه أن إقلاع الشباب عن «فيسبوك» أكثر تكلفة، حيث وافق معظم الطلاب على توديع الموقع مقابل 2076 دولاراً، ولكن هذا الشيء لا ينطبق على الجميع، فبعضهم طلب الحصول على هذا المبلغ مقابل يوم واحد أو أسبوع.

وقال أحد منظمي الدراسة إن الكثير من الطلاب رفضوا المزايدة بشكل تام، مشيرين إلى أنه من غير الممكن تعطيل «فيسبوك» لمدة عام كامل.