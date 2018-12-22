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في مؤتمرها الصحفي … بيان جمعة تشكر «سيريتل» وتستعد لأولمبياد طوكيو

| الوطن

الأحد, 23-12-2018

عقدت بطلة السباحة السورية بيان جمعة مؤتمراً صحفياً في فندق داماروز تحدثت فيه بحضور وسائل الإعلام المختلفة عن مشاركاتها السابقة في بطولة العالم وبطولة فرنسا الدولية التي حققت فيها رقماً أهّلها لدخول الأولمبياد العام.
كما تناولت في حديثها الاستعدادات للبطولات القادمة وأهمها أولمبياد 2020 في اليابان.
وفتحت المجال بعدها لمندوبي وسائل الإعلام لطرح الأسئلة التي أجابت عليها بدقة وشفافية.
وفي نهاية المؤتمر شكرت بيان شركة سيريتل الراعي الرسمي لدعمها ومتابعتها للرياضة الوطنية، كما شكرت الاتحاد الرياضي العام واتحاد السباحة.

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