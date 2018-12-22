رياضة

دوري الشباب

الأحد, 23-12-2018

 

انفرد تشرين بصدارة دوري الشباب الممتاز في أسبوعه الثاني عشر بعد فوزه على الوحدة 2/1، واستمر الاتحاد وصيفاً بعد تعادله مع الكرامة 2/2 الذي بقي في المركز الثالث، وتعادل الطليعة مع الساحل بلا أهداف وفاز النواعير على المجد بهدفين نظيفين وفاز الجيش على جبلة بسداسية نظيفة وتعادل الوثبة مع حطين 2/2، وفاز الشرطة على الحرفيين 2/1.
في الترتيب تشرين أولاً بـ29 نقطة يليه الاتحاد بـ27 ثم الكرامة 25 والوحدة 22 والنواعير 20 نقطة يلاحقه الطليعة وحطين بـ19 نقطة والجيش والوثبة 17 نقطة والمجد 15 نقطة ثم الشرطة وجبلة بسبع نقاط والساحل بست نقاط وأخيراً الحرفيون بثلاث نقاط.
وتقام الخميس القادم مباريات الأسبوع الأخير فيلتقي بدمشق الجيش مع الشرطة والوحدة مع جبلة والمجد مع الساحل وباللاذقية تشرين مع الاتحاد وبحمص الكرامة مع النواعير وبحماة الطليعة مع الوثبة وبحلب الحرفيون مع حطين.

مقالات ذات صلة

الأحد, 23-12-2018

كأس آسيا – الإمارات 2019 … المجموعة الأولى: عربيان مرشحان وآخران يتطلّعان للمفاجأة

الأحد, 23-12-2018

بعد عقوبات اتحاد كرة السلة … جماهير الاتحاد تطالب برحيلهم وأنور يغرد من أجل القبلاوي

الأحد, 23-12-2018

بطل الذهاب بضيافة العهد اللبناني

الأحد, 23-12-2018

ماهر بدور: منتخبنا الوطني سيكون مع الأربعة الكبار

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock