انفرد تشرين بصدارة دوري الشباب الممتاز في أسبوعه الثاني عشر بعد فوزه على الوحدة 2/1، واستمر الاتحاد وصيفاً بعد تعادله مع الكرامة 2/2 الذي بقي في المركز الثالث، وتعادل الطليعة مع الساحل بلا أهداف وفاز النواعير على المجد بهدفين نظيفين وفاز الجيش على جبلة بسداسية نظيفة وتعادل الوثبة مع حطين 2/2، وفاز الشرطة على الحرفيين 2/1.

في الترتيب تشرين أولاً بـ29 نقطة يليه الاتحاد بـ27 ثم الكرامة 25 والوحدة 22 والنواعير 20 نقطة يلاحقه الطليعة وحطين بـ19 نقطة والجيش والوثبة 17 نقطة والمجد 15 نقطة ثم الشرطة وجبلة بسبع نقاط والساحل بست نقاط وأخيراً الحرفيون بثلاث نقاط.

وتقام الخميس القادم مباريات الأسبوع الأخير فيلتقي بدمشق الجيش مع الشرطة والوحدة مع جبلة والمجد مع الساحل وباللاذقية تشرين مع الاتحاد وبحمص الكرامة مع النواعير وبحماة الطليعة مع الوثبة وبحلب الحرفيون مع حطين.