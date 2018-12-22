إدارة جديدة لنادي الساحل

بعد الانقسامات وعدم الانسجام والخلافات التي وصلت لجميع مفاصل الرياضة في طرطوس الرسمية وغير الرسمية وباتت حديث الشارع الرياضي، وبعد عدة اجتماعات عقدها رئيس اللجنة التنفيذية بطرطوس عماد جهاد حماد من أجل رأب الصدع وتقارب وجهات النظر لكن من دون جدوى، صدر قرار بحل إدارة نادي الساحل وإعادة تشكيل إدارة جديدة، حيث بقي من الإدارة القديمة بالإدارة الجديدة كل من رئيس النادي عماد سليمان والمحامي علي معروف وبراءة إبراهيم وخالد الجندي، وانضم إليهم الجدد وجيه زمام ومنذر أسطفان وفراس حسن، والجميع ينتظر من هذه الإدارة ضرورة إعادة النادي إلى سكة الانسجام الإداري والعمل على تلافي سلبيات المرحلة السابقة وتكريس إيجابياتها ومعالجة الخلل إن وجد، وسنكون خلف الإدارة داعمين ومساندين مثلما كنا خلف الإدارة السابقة، ونأمل أن يتم التعاقد وبأسرع وقت مع مدرب جديد خلفاً للمدرب فراس معسعس الذي استقال، علما أن المفاوضات مع المدرب عمار شمالي مازالت مستمرة من أجل الإشراف على تدريب الفريق بعد تقديم استقالته هو الآخر من تدريب