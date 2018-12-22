رياضة

إدارة جديدة لنادي الساحل

| طرطوس- ممدوح علي

الأحد, 23-12-2018

بعد الانقسامات وعدم الانسجام والخلافات التي وصلت لجميع مفاصل الرياضة في طرطوس الرسمية وغير الرسمية وباتت حديث الشارع الرياضي، وبعد عدة اجتماعات عقدها رئيس اللجنة التنفيذية بطرطوس عماد جهاد حماد من أجل رأب الصدع وتقارب وجهات النظر لكن من دون جدوى، صدر قرار بحل إدارة نادي الساحل وإعادة تشكيل إدارة جديدة، حيث بقي من الإدارة القديمة بالإدارة الجديدة كل من رئيس النادي عماد سليمان والمحامي علي معروف وبراءة إبراهيم وخالد الجندي، وانضم إليهم الجدد وجيه زمام ومنذر أسطفان وفراس حسن، والجميع ينتظر من هذه الإدارة ضرورة إعادة النادي إلى سكة الانسجام الإداري والعمل على تلافي سلبيات المرحلة السابقة وتكريس إيجابياتها ومعالجة الخلل إن وجد، وسنكون خلف الإدارة داعمين ومساندين مثلما كنا خلف الإدارة السابقة، ونأمل أن يتم التعاقد وبأسرع وقت مع مدرب جديد خلفاً للمدرب فراس معسعس الذي استقال، علما أن المفاوضات مع المدرب عمار شمالي مازالت مستمرة من أجل الإشراف على تدريب الفريق بعد تقديم استقالته هو الآخر من تدريب

مقالات ذات صلة

الأحد, 23-12-2018

كأس آسيا – الإمارات 2019 … المجموعة الأولى: عربيان مرشحان وآخران يتطلّعان للمفاجأة

الأحد, 23-12-2018

بعد عقوبات اتحاد كرة السلة … جماهير الاتحاد تطالب برحيلهم وأنور يغرد من أجل القبلاوي

الأحد, 23-12-2018

بطل الذهاب بضيافة العهد اللبناني

الأحد, 23-12-2018

ماهر بدور: منتخبنا الوطني سيكون مع الأربعة الكبار

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock