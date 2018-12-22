رياضة

المنتخب ودّع عشاقه واليوم مؤتمر صحفي

| الوطن

الأحد, 23-12-2018

ودع منتخبنا الوطني عشاقه على ملعب الفيحاء بتدريب مفتوح حضره الجمهور وجميع وسائل الإعلام، وقد أجرى منتخبنا الوطني مرانه الأخير في دمشق بمن حضر من اللاعبين المحترفين إضافة إلى أحد عشر لاعباً محلياً تمت دعوتهم للمنتخب، وشهدت قائمة اللاعبين التي سيتم الإفصاح عنها مساء اليوم عودة اللاعب فراس الخطيب ومحمد ميدو وأحمد الصالح بشكل نهائي.
ويقيم اتحاد كرة القدم في السادسة من مساء اليوم بفندق شيراتون دمشق مؤتمراً صحفياً سيجيب به رئيس الاتحاد فادي الدباس عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بالمنتخب ورحلته إلى الإمارات، وسيستعرض الدباس ما تم تقديمه للمنتخب، وسيقدم اللباس الجديد للمنتخب والشركات الراعية له.
كما سيجيب المدرب الألماني شتانغه عن أسئلة الصحفيين وسيعلن عن قائمته النهائية المغادرة إلى نهائيات الأمم الآسيوية.
وسيغادر منتخبنا إلى الإمارات يوم غد، وسيلعب مباراة تدريبية واحدة مع المنتخب اليمني يوم السبت القادم، وسبق للمنتخب الهندي أن اعتذر عن لقائنا.
ويخوض منتخبنا مبارياته مع فلسطين والأردن وأستراليا على التوالي، ونأمل لمنتخبنا التوفيق في البطولة والعودة منها بنتائج إيجابية تعلي شأن كرتنا الوطنية.

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