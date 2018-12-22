رياضة

اللقب الرابع للملكي.. ريال مدريد يهزم العين برباعية ويتوج

الأحد, 23-12-2018

حقق ريـال مدريد لقبه الرابع في بطولة كأس العالم للأندية منفرداً بهذا الرقم بعد أن تساوى مع برشلونة بعدد الألقاب (ثلاثة لكل منهما).
وجاء ذلك بعد تتويجه ببطولة العالم للأندية بفوزه أمس على العين الإماراتي في النهائي 4/1 وسجل لوكا مودريتش هدف السبق لريـال مدريد في الدقيقة 14، وأضاف الثاني ليورنتي في الدقيقة د60 وسجل الثالث راموس د79، وسجل تسوكاسا هدف الشرف للعين د87 وختم المهرجان مدافع العين نادر يحيى بتسجيله بمرماه هدف ريـال مدريد الرابع د90.
وكان ريفر بليت الأرجنتيني فاز على كاشيما الياباني بأربعة أهداف نظيفة فنال ثالث الترتيب.

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