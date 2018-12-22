ماهر بدور: منتخبنا الوطني سيكون مع الأربعة الكبار

القائم بالأعمال في السفارة السورية بدولة الإمارات العربية ماهر بدور شخصية رياضية قبل أن يكون دبلوماسياً حيث كان لاعبا مميزا بكرة السلة بنادي تشرين في الفترة الذهبية 1979 وحتى 1982… ولهذا كان ومازال دوماً مضيافاً في استقبال جميع الفرق الرياضية التي تشارك في الألعاب بالإمارات.. وهاهو الآن يقوم بدعم الجماهير الرياضية المتمثلة برابطة المشجعين السوريين بالإمارات، حيث اجتمع معهم مؤكداً رغبته في أن يحصل جمهورنا على جائزة الأفضل في المدرجات، فقدم البدور 10 آلاف تي شيرت بلون وشعار قمصان منتخبنا إلى جانب الأعلام السورية، حيث تشكل على المدرجات لوحة مميزة حضارية.. تدل على الأصالة السورية.

رد الدين لأستراليا

وأكد البدور أن مجموعة منتخبنا صعبة لكنه قادر على تصدرها وأشاد بجميع اللاعبين مشيراً إلى أنهم قادرون على أن يصلوا بالمنتخب للمربع الذهبي متمنياً أن يكون في نهائي البطولة إلى جانب منتخب الإمارات لأن المنتخبين يضمان عناصر مميزة وجماهير عريضة.

وقال البدور: إنه واثق من فوز منتخبنا أمام فلسطين وبعدها الأردن وبعدها سيكون رد الدين لأستراليا وتصدر المجموعة، ويبقى الطريق ممهداً نحو القمة.

وفي ختام حديثه تمنى القائم بالأعمال التوفيق والنجاح لمنتخبنا وتقديم عروض مميزة، كما قدمها في تصفيات كأس العالم.