بطل الذهاب بضيافة العهد اللبناني

بغياب سبعة من أهم لاعبيه لارتباطهم مع منتخبنا الوطني باشر فريق الجيش تدريباته الاعتيادية في ملعبه بالمزرعة بعد انتهاء إجازة استراحة الدوري.

وكشف مدرب الفريق أحمد الشعار في اتصال خاص لـ«الوطن» عن أن فريقه سيتوجه في العاشر من كانون الثاني القادم إلى لبنان لإقامة معسكر تدريبي استعداداً لإياب الدوري وسيكون متصدر مرحلة الذهاب بضيافة فريق العهد اللبناني الذي سيلعب مع فريقنا مباراتين وديتين خلال المعسكر الذي سيستمر لعشرة أيام الأولى ستكون يوم 15 والثانية في18 من كانون الثاني المقبل.

وأكد الشعار أنه لا يبحث عن لاعبين جدد في مرحلة الانتقالات الشتوية فهو مقتنع للغاية بمجموعته ونجومه ويثق بقدراتهم ولا يعتقد أنه بالإمكان إحضار أو التعاقد مع أفضل منهم وسيكون الجديد عودة اللاعبين عدنان التقي وبهاء الأسدي.

وستكون عودة منتظرة لثلاثة لاعبين من إصاباتهم مثل حسام بوادقجي الذي كان مصاباً في منطقة المقربات وعز الدين عوض بركبته ومحمد عبادي بكاحله.

وأوضح الشعار أنه كان من الطبيعي بعد انتهاء مرحلة الذهاب أن تكون لنا وقفة مع اللاعبين لتقييم المرحلة ووضع إستراتيجية الفريق في المرحلة المقبلة وسيكون بلا شك هدفنا أكثر وضوحاً بالمنافسة على لقب بطولة الدوري مع وجود منافسة قوية جداً من تشرين والوحدة والاتحاد ودخول الوثبة والطليعة على خط المنافسة.

لقد أنجزنا هدفنا في مرحلة الذهاب والمرحلة بالعموم كانت شاقة وصعبة وسر حلاوتها أيضاً هو متابعة الجمهور لها وبشكل إيجابي فكان الجمهور بصراحة حلاوة المباريات بل زاد من إثارتها.

وأنا كمدرب سأحاول اقتناص اللقب هذا الهدف طبيعي ومن حقنا رغم صعوبة الأمر.

وسندرس كجهاز تدريبي مشكلة اهتزاز شباكنا 11 مرة في مباريات الذهاب وهذا رقم مرتفع ومقلق سنسعى إلى تدارك أسبابه وتقوية دفاعاتنا رغم علمنا أن فريقنا لعب جميع مبارياته بأسلوب هجومي وكان فعالا وقويا فسجل 31 هدفاً.

ولم ينس مدرب الجيش الخلوق في نهاية حديثه التوجه بدعواته الصادقة إلى منتخبنا الوطني الأول بتحقيق نتائج جيدة في بطولة أمم آسيا في الإمارات مطلع العام الجديد والوصول بعون اللـه إلى مراحل بعيدة في البطولة.