حشرات وروائح كريهة في المعلبات … إغلاق مطحنة في النبك وتنظيم 10 ضبوط للغاز المنزلي

بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم لـ«الوطن» أن المديرية نظمت 744 ضبطاً في الشهر الماضي مؤكداً سحب 159 عينة مختلفة تبين أن نسبة المخالفة فيها تجاوزت 20 بالمئة.

ووفقاً للسالم فإن عدد الضبوط المتعلقة بمادة الغاز المنزلي وصلت إلى 10 منذ بداية الشهر الحالي يضاف إليها مصادرة 40 أسطوانة غاز منزلي موضحاً أن أغلب الضبوط تركزت على الاتجار بالمادة وتقاضي أسعار زائدة مبيناً أن هذه الضبوط نظمت في كل من الكسوة وجرمانا وصحنايا وضاحية قدسيا.

وكشف السالم عن تنظيم 39 ضبطاً بحق أصحاب محطات الوقود بمخالفات مختلفة أهمها زيادة في سعر مادة المازوت حيث يتقاضى البعض سعر ما بين 200 إلى 250 ليرة للتر المازوت الواحد.

وبدوره بين مدير حماية المستهلك علي مظلوم أن دوريات الحماية أغلقت منذ بداية الشهر وحتى الآن عدداً من معامل الكونسروة الخاصة، مبيناً أن أسباب الإغلاق تتركز في أن هذه المعامل تبيع مواد فاسدة للمستهلك منها مخللات وزيتون وزعتر، إضافة إلى المعلبات من مشمش وبامية وغيرها مؤكداً مصادرة أغلب هذه المواد لانتهاء صلاحيتها ولاحتواء بعضها على حشرات وروائح كريهة.

ووفقاً لمظلوم فإنه تم تنظيم 41 ضبطاً من بداية هذا الشهر بحق المخابز تتعلق أغلبها بسوء صناعة الخبز منها ضبط بحق المخبز الحكومي في جديدة عرطوز.

وكشف مظلوم عن إغلاق مطحنة في النبك تقوم باستجرار مادة الدقيق التمويني من الأفران ثم تقوم بنخلها وإعادة تعبئتها على أنها دقيق أبيض وأوضح مظلوم عن حجز 300 من أكياس الدقيق في المطحنة.

ووفقاً لمظلوم فإنه تم تنظيم 11 ضبطاً بحق الأفران السياحية في المحافظة لتقاضيها زيادة في أسعار ربطات الخبز السياحي.