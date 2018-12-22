توزيع 1044 مسكناً عمالياً في ريف دمشق وحلب … عبد الوهاب: 1.8 مليار ليرة لترميم وإعادة تأهيل مساكن عدرا العمالية

صرّح رئيس لجنة توزيع السكن العمالي برهان عبد الوهاب لـ«الوطن» أن لجنة إعادة الإعمار رصدت مبلغ 1.8 مليار ليرة لإعادة تأهيل وترميم مساكن عدرا العمالية المتضررة جزئيا وإزالة المباني المهدمة وذات الأضرار الكبيرة.

ولفت إلى أن محافظة ريف دمشق تكلفت بترميم وإعادة تأهيل المباني المتضررة جزئيا ويمكن صيانتها وإصلاحها، على حين تم تكليف المؤسسة العامة للإسكان والشركة العامة للبناء والإنشاءات العسكرية بإزالة المباني والمساكن الآيلة للسقوط وذات الأضرار الكبيرة.

وكشف عبد الوهاب عن إعداد قوائم نهائية من لجنة توزيع السكن العمالي لتوزيع 1044 مسكناً عمالياً على الجهات العامة، منها 784 مسكناً في محافظة ريف دمشق (ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية في عدرا) و260 مسكناً في محافظة حلب (منطقة سوق الجمعة).

وبين أن وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي كان قد أصدر قراراً في نهاية الشهر المنصرم (رقم 4021) يقضي بتوزيع 1216 مسكناً عمالياً في محافظة ريف دمشق بضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية في عدرا على الجهات العامة التي أنجزت عمليات الاكتتاب والتزم عمالها بتسديد الدفعة النقدية الأولى والأقساط الشهرية المترتبة عليهم.

ولفت رئيس لجنة السكن العمالي إلى أن تكلفة المتر المربع الواحد بقيت على حالها بقيمة 60 ألف ليرة ولم يطرأ أي تغيير أو تعديل على هذه التكلفة، مشيراً إلى أن القانون رقم 34 لعام 2018 الذي صدر مؤخراً قضى بإعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، شريطة قيامهم بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة خلال فترة نفاذ القانون ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، على أن يتم البدء بإجراءات التخصيص للعمال المكتتبين على هذه المساكن بعد انتهاء المدة الممنوحة أي بتاريخ 16/1/2019.

وكانت الإسكان أنجزت المرحلة الأولى بضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية في عدرا في ريف دمشق بالكامل وتم توزيع وحداتها السكنية على العاملين بالدولة تباعاً وتمليكهم هذه المساكن وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002 بتكلفة إجمالية بحدود 1.72 مليار ليرة سورية على مساحة 100 هكتار، وتتألف من 10 جزر تحتوي 462 مقسماً مبنياً من نماذج مختلفة, طابقي وبرجي ودوبلكس ومنخفض منها مسبق الصنع ومنها مصبوب بالمكان، ويبلغ إجمالي الوحدات السكنية في هذه المرحلة 3346 وحدة سكنية بمساحات طابقية تتراوح بين 97م2 إلى 140م2 للشقة الواحدة وتضم نحو 16730 نسمة.

وكانت الحكومة أطلقت عام 2009 برنامجاً وصفته بالطموح لتأمين 22 ألف مسكن للعاملين بالدولة تم توزيع 10513 مسكناً في مختلف المحافظات حتى تاريخه جلها في مدينة دمشق، حيث بلغت حصتها 5326 مسكناً عمالياً وفي حلب 1869 مسكناً وفي حماه 1016 مسكناً وفي حمص 736 وفي إدلب والحسكة ودير الزور 80 مسكناً لكل منها و140 في الرقة و128 في السويداء.