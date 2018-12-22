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ارتفاع عدد الشهداء بمسيرات العودة الجمعة إلى أربعة … الأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لسيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه المحتلة

| وكالات

الأحد, 23-12-2018

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 159 صوتاً لمصلحة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أراضيه المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ويطالب القرار «إسرائيل» القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن تحويل مسار الموارد المائية ووقف تدمير المستوطنين الإسرائيليين للمحاصيل الزراعية والاستيلاء على آبار المياه وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية، معرباً في الوقت ذاته عن الاستياء من الآثار السلبية للمستوطنات على الموارد الطبيعية الفلسطينية جراء إقامة جدار الفصل العنصري والاستيلاء على الأراضي.
ونقلت وكالة «وفا» عن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور قوله: إن «قوة القرار تأتي من أنه يعيد التأكيد أن كل أفعال إسرائيل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي واستنزاف الثروات المائية وغيرها من أفعال هي مدانة من العالم وبحكم القانون الدولي وأنها مهما طال الزمن فإن الحق في السيادة عليها واستعادتها هو للفلسطينيين».
ومن جهة ثانية استشهد فلسطيني صباح أمس متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في الجمعة التاسعة والثلاثين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان «الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة» في قطاع غزة أمس.
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء عن مصادر طبية قولها: إن الفلسطيني أيمن منير شبير 18 عاماً من سكان دير البلح استشهد متأثراً بجروح أصيب بها في البطن برصاص الاحتلال شرق البريج ما رفع عدد الشهداء بمسيرات العودة الجمعة إلى أربعة اثنين منهم شرق البريج وآخرين شرق مدينة غزة.
وكان قد استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق خلال مشاركتهم بمسيرات العودة وكسر الحصار الجمعة حيث وصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المسيرات منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 226 إضافة إلى إصابة نحو 25 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

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