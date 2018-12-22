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وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

| روسيا اليوم

الأحد, 23-12-2018

أعلن الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود شقيق الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مساء أمس السبت، وفاة والده الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. وأعلن الأمير عبد العزيز بن طلال ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، فيما نعى عدد من الأمراء عبر حساباتهم الرسمية على «تويتر» الأمير الراحل.
وسجل «تويتر» خلال الليلة الماضية، «وسماً» تضمّن دعوات للأمير الراحل بالشفاء بعد معاناته من المرض، قبل أن يُعلن أمس عن وفاته.
والأمير طلال «87 عاماً» هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيراً للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيراً لبلاده لدى فرنسا.

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