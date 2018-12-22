ضبط أسلحة تركية في ميناء الخمس الليببي متوجهة إلى الإرهابيين

أكد مستشار رئيس البرلمان الليبي فتحي المريمي أن شحنة الأسلحة التركية التي ضبطت مؤخراً في ميناء الخمس الليبي كانت في طريقها إلى الجماعات الإرهابية.

وقال المريمي في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: إن «الشحنة كانت في طريقها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفين والخارجين عن القانون، وإن أي شحنة تدخل البلاد دون أن تكون مخصصة للجهات الرسمية تكون في وجهتها إلى تلك الجماعات». وأشار المريمي إلى أن الزيارة الحالية لوزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو إلى ليبيا تهدف (للتستر وتمييع) أزمة شحنة الأسلحة التركية المضبوطة، لافتاً إلى أن البرلمان الليبي سيناقش اتخاذ بعض الخطوات تجاه تركيا خلال جلسته المقبلة هذا الأسبوع كما أنه سيخاطب الجهات الدولية للتحقيق في الأمر.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا طالبت الجمعة مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق مع نظام رجب طيب أردوغان لتحديد حجم مسؤوليته فيما يتعلق بقضية شحنة أسلحة قادمة من تركيا إلى ليبيا.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعربت في وقت سابق عن قلقها إثر ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا في ميناء الخمس غرب ليبيا يومي 17 و18 كانون الأول الجاري.