برجك اليوم
برجك اليوم – الأحد 23 كانون الأول 2018
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
هذا وقت لإنهاء مشكلاتك أنت وليس لحل مشكلات الآخرين لا تستعجل الحلول، فالشريك أو أهلك هم مصدر سعادتك فلا تفقد أحداً لأنك عصبي وحساس أكثر مما يلزم.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
رغبتك في التواصل مع من حولك كبيرة والأهم أنك في يوم جيد للمصالحة مع من تختلف معهم، فأنت تمتلك حساسية وحناناً داخلياً يخرج إلى العلن مضيفاً إلى وجهك ابتسامة محبة.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
المشكلات الموجودة حولك تحتاج إلى المال، ما يستدعي صرفاً إضافياً وأنا أتمنى أن تكون قد ادخرت شيئاً من المال من السابق لأن هذا الشهر لصرف كثير ودخل قليل.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
الحقيقة أنك تفكر جدياً في تغيير صورتك فإذا كنت خالياً فقد تفكر بارتباط أو ترتب أمورك المهنية، فالمتغيرات المفيدة حولك أو المفاجآت الإيجابية تجعلك سعيداً.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
لست من الأشخاص الذين يعتذرون لذلك قلل أخطاءك وتصرفاتك السلبية فحاول أن تكبت مشاعر غضبك إذا كان من دون مبررات وتصرف بعقلانية بعيداً عن التصرفات المتسرعة.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
علاقات جديدة ولقاءات مهمة وتعارف أو مصالحات أو نقاشات عائلية فاستفد منها، وقد تلتقي مع أناس جدد يثيرون اهتماماتك ويستفزون ذكاءك ونار الحب والمحبة ستفرحك.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
تتعرض لحملة شرسة لنقد أفعالك أو لتأجيل بعض الأمور أو اللقاءات، وقد تشعر بضغط، أو يسعى من حولك لعزلك أو لاستفزازك، وهذا سيضايقك بالتأكيد.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
تملك القدرة على استيعاب الأمور وتحليلها بشكل واع فقد بدأ عقلك يعمل جيداً أو منافسة تخوضها اليوم وتنجح في اجتيازها فأنت تحدد هدفك بطريقة منظمة وتسعى إليه.
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
أنت تفرح لدعم خارجي وللمدح الذي يرافقك وأنت تعبر عن نفسك بطريقة جيدة، فأنت تبدأ خطوات جديدة تحمل قلقاً وجهداً ولكن الأمور بخواتيمها والحظوظ مساعدة.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
قد تصبح انفعالياً أكثر من اللازم وقد تشعر أحياناً أنك تتخبط بمفردك الأمور مهتزة، فاحرص على مواعيدك وابتعد عن الضغائن والعصبية والردود النارية والمتسرعة.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
أنت في حاجة دائمة وقد يستولي عليك الشعور بكثرة المشكلات ما يؤثر في كامل طاقتك، فضغط العمل كثير وهذا يدفعك لأن تبحث عن حلول وتحاول إنهاء عملك.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
أنت تحتاج لمرآة من أصدقاء أنت تثق بهم لتتكلم عما يضايقك وتشرح ماذا يجري داخلك ومهمات جديدة وقد تحدث هذا الشهر تغيراً في خط سيرك نحو هدف جديد أو تفكر بسفر.