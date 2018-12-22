برجك اليوم – الأحد 23 كانون الأول 2018

هذا وقت لإنهاء مشكلاتك أنت وليس لحل مشكلات الآخرين لا تستعجل الحلول، فالشريك أو أهلك هم مصدر سعادتك فلا تفقد أحداً لأنك عصبي وحساس أكثر مما يلزم.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار رغبتك في التواصل مع من حولك كبيرة والأهم أنك في يوم جيد للمصالحة مع من تختلف معهم، فأنت تمتلك حساسية وحناناً داخلياً يخرج إلى العلن مضيفاً إلى وجهك ابتسامة محبة.