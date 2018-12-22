ترامب: آمل ألا يطول … إغلاق العديد من الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة

أغلق العديد من الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة في وقت مبكر من أمس بعد إرجاء الكونغرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق على رفع سقف الموازنة الفيدرالية وتلبية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصول على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وذكرت وكالة فرانس برس أن عمليات العديد من الوكالات الأساسية الأميركية توقفت صباح أمس على الرغم من المفاوضات التي استمرت في مبنى الكونغرس بين مسؤولي البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية.

ومن جهته أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في ألا يستمر الإغلاق الجزئي لبعض مؤسسات الحكومة فترة طويلة، ودعا الديمقراطيين للموافقة على تمويل الجدار العازل مع المكسيك.

وفي فيديو نشره على «تويتر»، شدد ترامب على أهمية إنشاء الجدار لضمان أمن الولايات المتحدة ومنع الجريمة من عبور الحدود.

وقال: «سيكون لدينا إغلاق (لمؤسسات الحكومة الاتحادية) لا يوجد ما يمكننا القيام به بشأن هذا، لأننا نحتاج إلى أن يمنحنا الديمقراطيون أصواتهم».

وجاء تصريح ترامب بعد أن أرجأ مجلس الشيوخ الجمعة النظر في مشروع قانون إنفاق قصير الأجل، بسبب الخلاف مع البيت الأبيض حول الجدار الحدودي مع المكسيك، ما حال دون رفع سقف الموازنة الفدرالية، وأدى إلى إغلاق عشرات الإدارات الفدرالية اعتباراً من منتصف ليلة السبت بتوقيت واشنطن.

ورفض ترامب الخميس توقيع مشروع قانون توصل إليه مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي بخصوص النفقات الطارئة لأنه لا يتضمن تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ويشكل القرار تشدداً في طلب ترامب تأمين 5 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار وهو ما يطالب به بقوة منذ أن بدأ حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2015.

وكان ترامب قد هدد بإغلاق الحدود مع المكسيك بشكل تام إذا خرجت الحالة المتعلقة بأزمة قوافل الهجرة إلى بلاده عن نطاق السيطرة، ووقع مرسوماً يعطي الضوء الأخضر للعسكريين المنتشرين عند الحدود باستخدام الأسلحة الفتاكة ضد المهاجرين في الحالات الطارئة.

ومن جهة ثانية رفضت المحكمة العليا الأميركية تثبيت مرسوم ترامب الذي يحرم المهاجرين العابرين للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بطريقة غير شرعية حق المطالبة باللجوء.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة رفضت إبطال تعليق المرسوم المثير للجدل الذي أقرته محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو بعد أن وقعه ترامب في التاسع من تشرين الثاني الماضي وذلك في محاولة لإرساء نظام يتيح بشكل تلقائي رفض طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص عبروا الحدود الأميركية الجنوبية بطريقة غير شرعية. ولم تدرج المحكمة أي تعليق في قرارها مكتفية بالإشارة إلى أن أربعة من قضاتها التسعة المعينين مدى الحياة يؤيدون قلب حكم الاستئناف ويطول هذا المرسوم المهاجرين القادمين خصوصاً من أميركا الوسطى.

وأثارت إجراءات ترامب الصارمة حول الهجرة انتقادات واسعة واحتجاجات داخل الولايات المتحدة ودفعت جمعيات حقوقية إلى إحالة القضية إلى المحاكم وفي العشرين من تشرين الثاني الماضي قام قاض من ولاية كاليفورنيا بتعليق العمل بهذا المرسوم ما أثار حفيظة ترامب.