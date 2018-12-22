سورية

إيران: وجود القوات الأميركية في سورية «خطأ» منذ البداية

| وكالات

الأحد, 23-12-2018

اعتبرت إيران، أمس، أن وجود القوات الأميركية في سورية كان «خطأ ومثيراً للأزمة» منذ البداية.
ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله أمس، تعليقاً على إعلان واشنطن سحب قواتها من سورية: إن وجود القوات الأميركية في المنطقة كان في الأساس إجراء خاطئاً ومثيراً للأزمة وكان يفتقر إلى المنطق ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انعدام الأمن والاستقرار فيها.
وأضاف قاسمي: إن دراسة تاريخ تطورات المنطقة على مر العقود الأخيرة حتى يومنا هذا تبين أن وجود القوات الأجنبية في هذه المنطقة المهمة والحساسة تحت ذرائع مختلفة لم يحقق نتيجة سوى انعدام الأمن وتعميق الخلافات. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن يوم الأربعاء الماضي وفي خطوة مفاجئة عن قراره سحب القوات الأميركية من سورية.
بدوره اعتبر، خطيب صلاة جمعة طهران محمد إمامي كاشاني، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، أن شجاعة الشهداء وعوائلهم هي التي أدت إلى هروب أميركا من سورية، وقال: «إنهم هزموا أمام سورية واليمن والفلسطينيين وسيهزمون لاحقاً بحول اللـه وقوته، وستفتضح أميركا وبقرتها الحلوب آل سعود وستنتهيان بكل ذل وحقارة».
موضحاً أن الرئيس الأميركي وآل سعود يبحثون عن نشر الفساد في فلسطين وأفغانستان وسورية والعراق والبحرين واليمن وجميع أنحاء العالم ليكون بمقدورهم الاستيلاء على دول المنطقة والعالم.

 

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