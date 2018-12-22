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الحمضيات بين روايتين.. الأصفر: لا خسائر عند المزارعين وأسعد: ما تم تصديره 10 آلاف طن من أصل 1.1 مليون

| دمشق- طرطوس- الوطن

الأحد, 23-12-2018

بينما نفى مدير الاقتصاد الزراعي مهند الأصفر ما تم تداوله عن وجود حالات قطع لأشجار الحمضيات لاستبدالها بأصناف زراعية أخرى، كشف رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد أن ما تم تصديره حتى الآن للخارج من إنتاج الموسم لا يتعدى عشرة آلاف طن من أصل نحو 1.1 مليون.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال أسعد: ما تم تسويقه من قبل «السورية للتجارة» لا يتجاوز خمسين طناً، والفلاح باع بأسعار ضعيفة جداً نسبة لا بأس بها من إنتاجه عبر تجار سوق الهال وخسائره ستكبر وتتراكم عليه إذا لم يحصل التدخل الحكومي.
من جهته أوضح الأصفر أن دور وزارة الزراعة في موسم الحمضيات توعية الفلاح بالقطاف عند تحقيق درجة النضج، معتبراً أن وجود حالات قطف مبكر بغية الطرح بالأسواق يؤدي لغرق السوق بالحمضيات وانخفاض الأسعار.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفت الأصفر إلى أن وزارة الزراعة تتواصل مع الجهات المعنية بالعملية التسويقية على اعتبار أن الوزارة ليس لديها أي مؤسسة تسويقية، مبيناً أنه كان لمعبر نصيب دور مهم في تصدير المنتجات وخاصة الحمضيات إذ وصلت كمية الصادرات منها إلى 10 آلاف طن فضلاً عن سعي الحكومة الآن إلى فتح معابر حدودية مع العراق.

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